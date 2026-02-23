Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'est réuni vendredi 20 février avec les coordonnateurs départementaux du Pastef autour d'un « ndogou » (rupture du jeûne) d'échange. Selon Ayib Daffé, secrétaire général du parti et président du groupe parlementaire, cette rencontre conviviale visait à renforcer le dialogue au sein du parti et à évoquer la situation du pays, tout en démentant les rumeurs sur l'absence du Premier ministre Ousmane Sonko.

Un vent nouveau semble souffler sur les relations entre le président de la République et sa famille politique du parti Pastef, après l'escalade des tensions post-terra-meeting du 8 novembre 2025. Pour preuve, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ancien Secrétaire général du parti au pouvoir, s'est retrouvé le vendredi 20 février dernier avec les coordonnateurs départementaux du Pastef autour d'un ndogou d'échange. Interpellé par Sud quotidien, l'actuel secrétaire général du Pastef et président du groupe parlementaire du parti au pouvoir, Ayib Daffé, qui faisait partie des convives du chef de l'État, a précisé que cette rencontre s'inscrivait dans le cadre d'une invitation du président de la République, adressée à l'ensemble des coordonnateurs départementaux du Pastef.

« Il s'agissait d'un moment de retrouvailles, d'échanges et de partage autour de la situation du parti et du pays, organisé à l'occasion du ndogou. Ce n'était pas une rencontre formelle, mais plutôt un cadre convivial, à l'image de celui organisé après son élection à la tête du pouvoir exécutif », a expliqué Ayib Daffé, rappelant qu'une rencontre similaire avait déjà été organisée avec les coordonnateurs, le bureau politique et les responsables des mouvements affiliés peu après l'élection du président en avril 2024, à l'hôtel Azalaï.

Revenant sur cette dernière rencontre, le responsable parlementaire a souligné que les échanges ont principalement porté sur la situation du pays. « En tant que responsables du parti dans leurs localités respectives, les coordonnateurs départementaux sont régulièrement interpellés sur les questions de développement. C'est dans ce contexte que la rencontre s'est tenue et elle s'est déroulée dans de bonnes conditions. Les coordonnateurs ont demandé au président de renforcer ses relations avec le Premier ministre, conformément à l'engagement pris devant les Sénégalais ».

Par ailleurs, Ayib Daffé a réfuté les informations selon lesquelles la rencontre aurait eu lieu à l'insu du Premier ministre, Ousmane Sonko, également président du parti, et informé à la dernière minute. « C'est au moment de la rupture du jeûne que le président du parti, Ousmane Sonko, est arrivé. Mais sa présence était prévue, seulement ses activités ne lui ont pas permis d'être présent dès le début », a-t-il déclaré avant d'insister.

« En tant que secrétaire général du parti, je suis sous l'autorité du président. Il est impossible d'inviter les coordonnateurs sans que le président du parti n'en soit informé. D'ailleurs, c'est lui qui a donné l'autorisation aux coordonnateurs de répondre à cette invitation. Le reste relève de spéculations entretenues par certains. Ceux qui connaissent le fonctionnement des partis politiques, notamment celui de Pastef, savent qu'il existe un minimum de discipline ».