Ile Maurice: Une touriste secourue en mer

23 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Une ressortissante étrangère a été secourue dimanche après-midi alors qu'elle était en difficulté dans les eaux agitées de Gris-Gris, dans le sud de l'île. L'intervention de la National Coast Guard (NCG) de Souillac a permis de la ramener saine et sauve.

L'alerte a été donnée vers 14 h 41 après un appel signalant qu'une femme se débattait en mer. Une équipe de la NCG est immédiatement intervenue à bord d'une vedette de sauvetage.

À 14 h 45, les garde-côtes ont repéré la victime, emportée par les vagues. Deux minutes plus tard, à 14 h 47, elle a été hissée à bord de l'embarcation et mise en sécurité.

Sous le choc mais consciente, elle a été transportée à la base de la NCG à Souillac. Elle a refusé l'assistance médicale, aucune blessure apparente n'ayant été constatée.

La touriste séjournait à Maurice depuis plusieurs mois et prévoit de quitter le pays à la mi-mars. Elle se trouvait à la plage de Gris-Gris avec deux amis au moment des faits. L'un d'eux s'est rendu à la base de la NCG pour la raccompagner à leur lieu d'hébergement.

Une entrée a été faite au poste de police et les circonstances de l'incident ont été enregistrées.

