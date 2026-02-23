Ile Maurice: Un éducateur interpellé pour vol passe aux aveux

Un vol de matériaux métalliques a été signalé à la station de police de Belle-Mare. Les faits se seraient produits le 20 février, entre 7h et 17h30, dans la cour du domicile de la victime, situé à Palmar.

Le plaignant, un professeur de 40 ans habitant la localité, a déclaré qu'à son retour chez lui, il a constaté la disparition de plusieurs équipements. Selon sa déposition, environ 30 mètres de fil métallique ainsi que sept poteaux en métal auraient été emportés. Le préjudice est estimé à Rs 20 000. Aucun système de vidéosurveillance n'était installé sur les lieux.

Le plaignant aurait toutefois indiqué soupçonner une personne qu'il connaît. Le même jour, des éléments de la Criminal Investigation Division (CID) de Trou-d'Eau-Douce ont procédé à l'arrestation d'un homme de 48 ans, lui aussi éducateur et domicilié à Pereybère.

Lors de son interrogatoire, le suspect serait passé aux aveux. Les objets déclarés volés ont été récupérés par la police.

Sur ordre d'un assistant surintendant de police, le suspect a été autorisé à rentrer chez lui, sous condition de se présenter à nouveau au bureau de la CID le 23 février pour les suites judiciaires.

L'enquête se poursuit.