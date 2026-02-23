Ile Maurice: Tamara Latrasse décroche le Prix Coup de coeur au concours «Miss 15/17 National»

Après avoir été sacrée Miss 15/17 Midi-Pyrénées 2025, Tamara Latrasse a représenté sa région au concours Miss 15/17 National, organisé le samedi 21 février à la Nouvelle Scène de Nesle, dans la Somme (Picardie). Cette finale réunissait 24 candidates venues de toute la France pour un grand spectacle de couronnement.

Face à une concurrence relevée, la jeune participante d'origine mauricienne s'est hissée à la 12e place du classement général. Si le podium lui a échappé, la soirée lui a toutefois réservé une distinction particulière, le Prix Coup de coeur du jury. Une récompense qui vient saluer sa personnalité, son authenticité et la qualité de sa prestation tout au long de la compétition.

Cette participation nationale marque une nouvelle étape dans le parcours de Tamara. Celle qui s'était lancée dans l'aventure des concours pour dépasser sa timidité et gagner en assurance continue de progresser à chaque défi relevé. La scène, les répétitions, les prises de parole et la pression inhérente à un événement de cette ampleur ont constitué une expérience exigeante, mais formatrice.

Tamara porte fièrement ses racines. Son évolution, depuis son titre régional jusqu'à cette reconnaissance nationale, témoigne d'un cheminement marqué par la persévérance et la volonté de sortir de sa zone de confort.

Avec une 12e place au niveau national et un Prix Coup de coeur à la clé, Tamara Latrasse confirme qu'au-delà des classements, la détermination et l'authenticité savent aussi conquérir les coeurs.