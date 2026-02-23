Ile Maurice: Cyclisme | La recette du Faucon Flacq SC-KFC - Former pour durer !

Le Faucon Flacq SCKFC entame sa quatorzième année d'existence. Même si le club flacquois n'est plus aussi dominateur que par le passé, lorsqu'il possédait une véritable armada, il demeure un acteur majeur de la scène cycliste locale, notamment grâce à son engagement constant dans la formation des jeunes.

«Le Faucon Flacq SC-KFC a toujours été un club formateur. D'ailleurs, lors de notre première saison, en 2013, nous n'avions présenté qu'une équipe de minimes. La section élite est arrivée une année plus tard avec notamment Steward Pharmasse, Thierry David, Philippe Colin et Gregory Lagane», lance d'emblée Jean Philippe Lagane, président de la commission cycliste du FFSC-KFC. Une évolution progressive qui illustre la philosophie du club qui est de construire d'abord à la base avant de viser les sommets.

Cette année encore, la formation restera au coeur du projet du club de l'Est. «Nous produisons chaque année des coureurs dans les petites catégories. C'est notre marque de fabrique. Nos jeunes sont repérés de plus en plus vite et partent pour l'étranger plus tôt. Nous devons donc travailler plus dur avec nos seconds couteaux afin d'être à la hauteur. Toutefois, quand ils reviennent au pays, les Tristan Hardy, Juliano Ndriamanampy et Samuel Quevauvilliers font briller nos couleurs.»

Pour la saison à venir, le FFSC-KFC pourra compter en élite sur Hanson Matombé, Thibault L'Espérance et Heroan Lutchman. Christopher Lagane devrait, quant à lui, disputer quelques courses. Chez les juniors, Thomas Harel, Henri Rouillard, Denito Justine et Jahmie Louis auront l'occasion d'apporter leur pierre à l'édifice. «Nous espérons qu'en 2027, Jinino Ndriamanampy, Léo David et Jérôme Couronne, qui passeront en catégorie junior, pourront briller eux aussi», ajoute Jean-Philippe Lagane.

Le Faucon Flacq SC-KFC mise depuis sa fondation sur la formation des jeunes.

La base demeure solide, avec 14 cadets et 9 minimes appelés à défendre les cou- leurs du club cette saison. «Il nous faut continuer à former, on n'a pas le choix», insiste le dirigeant, conscient que la pérennité du projet repose sur cette dynamique.

Jean-Philippe Lagane tient également à souligner le rôle déterminant des partenaires. «Sans l'aide de KFC, beaucoup de jeunes n'auraient pas eu la chance de découvrir le vélo, car on sait bien que c'est un sport qui coûte cher. Un garçon comme Adriano Azor est parvenu à briller sur la scène continentale. Il faut remercier également Constance qui finance notre académie et qui emploie plusieurs de ces jeunes. C'est toujours difficile de concilier le sport de haut niveau et la vie professionnelle. Il faut également saluer le groupe MCB qui offre des bourses de solidarité aux jeunes coureurs qui ne sont pas encore bénéficiaires des bourses de haut niveau du ministère des Sports», conclut-il.

À l'aube de cette saison 2026, le Faucon Flacq SCKFC poursuit donc son chemin avec la même conviction : former, accompagner et offrir des opportunités, dans l'espoir de vivre une nouvelle belle année sportive.