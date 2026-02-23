Niger: Un accord conclu avec le Fonds monétaire international

Une équipe des services du Fonds monétaire international (Fmi), dirigée par Mme Izabela Karpowicz, a tenu des réunions virtuelles avec les autorités nigériennes du 9 décembre 2025 au 10 février 2026 dans le cadre de la huitième revue de l'accord appuyé par la Fec et de la quatrième revue de l'accord au titre de la Frd.

À l'issue de cette mission, Mme Karpowicz a fait la déclaration suivante :

« Les autorités nigériennes et les services du Fmi ont conclu un accord au niveau des services sur la huitième revue du programme appuyé par la facilité élargie de crédit (Fec), ainsi que sur la quatrième revue au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité (Frd). Cet accord est subordonné à l'approbation du Conseil d'administration du Fmi. L'achèvement de la revue de l'accord au titre de la Fec permettrait de procéder à un décaissement de 43,8228 millions de Dts (environ 61 millions de dollars) pour aider le Niger à couvrir ses besoins de financement extérieur ».

Selon Mme Karpowicz, quant à l'achèvement de la revue du programme appuyé par la Frd, il permettrait de décaisser 21,714 millions de Dts (environ 30 millions de dollars). La réunion correspondante du Conseil d'administration devrait avoir lieu en mars 2026.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« La croissance économique devrait rester robuste à 6,9 % en 2025 et à 6,7 % en 2026 en dépit de chocs exogènes importants. Grâce à des récoltes favorables, les prix à la consommation ont baissé de 4,6 % en 2025 ; ils devraient augmenter légèrement en 2026. Néanmoins, les prévisions sont toujours susceptibles d'être révisées à la baisse, notamment à cause de la persistance des chocs liés à la sécurité et au climat, du durcissement des conditions de financement et d'une éventuelle réduction de l'aide au développement », a-t-elle dit.