Burkina Faso: Le FMI décaisse environ 33,2 millions de dollars

23 Février 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Le Conseil d'administration du Fmi achève la quatrième revue de l'accord au titre de la facilité élargie de crédit et approuve un nouvel accord au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité en faveur du Burkina Faso.

Selon un communiqué de presse, l'achèvement de la revue ouvre la voie au décaissement immédiat de 24,08 millions de Dts (environ 33,2 millions de dollars), ce qui porte le total du soutien financier accordé à ce jour par le Fmi au titre de l'accord Fec à 120,4 millions de Dts (soit environ 165,8 millions de dollars).

«Le Conseil d'administration a aussi approuvé un accord au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité (Frd), d'un montant de 90,3 millions de Dts (environ 124,3 millions de dollars), qui s'étendra jusqu'au 20 septembre 2027, les premiers décaissements devant intervenir après l'achèvement de la première revue de l'accord. Les réformes au titre de la Frd visent à renforcer la résilience budgétaire aux chocs, à intégrer les questions climatiques dans la gestion des finances publiques, à améliorer les résultats des entreprises publiques dans les secteurs sensibles au climat et à mobiliser des financements verts », lit-on dans le document.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À l'issue de la réunion du conseil d'administration, Kenji Okamura, directeur général adjoint et président par intérim, a fait la déclaration suivante : « L'économie du Burkina Faso a fait preuve de résilience malgré des difficultés sur le plan sécuritaire et humanitaire. En dépit de ces contraintes, la mise en oeuvre du programme a été satisfaisante. Des politiques économiques judicieuses visant à améliorer la gouvernance et à accroître la mobilisation des recettes intérieures ont permis de dégager des marges de manoeuvre budgétaires et de soutenir la reprise, tout en maîtrisant l'inflation et en maintenant la dette publique sur une trajectoire viable ».

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.