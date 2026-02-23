Burkina Faso: Le FMI décaisse environ 33,2 millions de dollars

Le Conseil d'administration du Fmi achève la quatrième revue de l'accord au titre de la facilité élargie de crédit et approuve un nouvel accord au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité en faveur du Burkina Faso.

Selon un communiqué de presse, l'achèvement de la revue ouvre la voie au décaissement immédiat de 24,08 millions de Dts (environ 33,2 millions de dollars), ce qui porte le total du soutien financier accordé à ce jour par le Fmi au titre de l'accord Fec à 120,4 millions de Dts (soit environ 165,8 millions de dollars).

«Le Conseil d'administration a aussi approuvé un accord au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité (Frd), d'un montant de 90,3 millions de Dts (environ 124,3 millions de dollars), qui s'étendra jusqu'au 20 septembre 2027, les premiers décaissements devant intervenir après l'achèvement de la première revue de l'accord. Les réformes au titre de la Frd visent à renforcer la résilience budgétaire aux chocs, à intégrer les questions climatiques dans la gestion des finances publiques, à améliorer les résultats des entreprises publiques dans les secteurs sensibles au climat et à mobiliser des financements verts », lit-on dans le document.

À l'issue de la réunion du conseil d'administration, Kenji Okamura, directeur général adjoint et président par intérim, a fait la déclaration suivante : « L'économie du Burkina Faso a fait preuve de résilience malgré des difficultés sur le plan sécuritaire et humanitaire. En dépit de ces contraintes, la mise en oeuvre du programme a été satisfaisante. Des politiques économiques judicieuses visant à améliorer la gouvernance et à accroître la mobilisation des recettes intérieures ont permis de dégager des marges de manoeuvre budgétaires et de soutenir la reprise, tout en maîtrisant l'inflation et en maintenant la dette publique sur une trajectoire viable ».