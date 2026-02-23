Afrique: Football - Barea, Corentin Martins prolonge, la CAN 2027 en ligne de mire

Devant les officiels de la FMF et du ministère des Sports, Corentin Martins a officialisé samedi sa prolongation d'un an renouvelable à la tête de la sélection nationale. Motivé par le plaisir pris avec les joueurs et par les progrès constatés, le Franco-portugais vise sans détour la qualification à la CAN 2027, soutenu par un staff renforcé et des amicaux prévus dès mars.

La Fédération malgache de football (FMF) et le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) ont scellé, ce samedi matin, un accord tripartite avec Corentin Martins pour prolonger son mandat à la tête de la sélection nationale.

La cérémonie de signature, tenue au stade Barea Mahamasina, marque un engagement d'un an renouvelable, avec un objectif prioritaire : la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2027.

Ce renouvellement intervient dans un contexte de continuité pour le football malgache. Le technicien franco-portugais, en poste depuis un an, conserve son salaire, mais voit ses conditions de travail s'améliorer sensiblement.

Un assistant supplémentaire et un coach psychologue intègrent désormais le staff technique, renforçant l'encadrement des Barea. Le financement du contrat est partagé : l'État assure 75% des coûts, tandis que la FMF couvre les 25% restants. Cette mesure vise à optimiser les performances de l'équipe sur le terrain continental.

Corentin Martins, visiblement motivé, a exprimé sa détermination à poursuivre le projet entamé. « Nous allons tout mettre en oeuvre pour décrocher cette qualification à la CAN 2027 », a-t-il déclaré, soulignant un climat de collaboration apaisé avec les instances sportives.

Il a salué le comportement exemplaire de ses joueurs lors des dernières campagnes, tout en insistant sur la nécessité d'améliorer les aspects logistiques, comme les déplacements et le confort des athlètes.

« L'idée est de les placer dans les meilleures dispositions pour performer à 100% », a-t-il ajouté, confiant dans les progrès déjà réalisés. Le sélectionneur n'a pas caché son plaisir à travailler avec ce groupe. « J'ai pris du plaisir avec ces joueurs qui ont montré de belles choses. Si je reste, c'est parce que nous avons trouvé un accord avec la Fédération et l'État pour aller chercher cette qualification », a-t-il expliqué.

Concernant l'avenir immédiat, deux matchs amicaux sont programmés lors de la trêve internationale de mars. Les adversaires et le lieu du stage restent à finaliser, mais les discussions avancent bien avec le président de la FMF.

Corentin Martins reste ouvert à de nouveaux talents : « La porte est ouverte à tous les bons joueurs qui peuvent nous aider à gagner. Nous suivons plusieurs profils, des contacts sont établis, mais rien n'est encore décidé. »

Du côté des dirigeants, l'optimisme est de mise. Alfred Andriamanampisoa, président de la FMF, s'est réjoui de la montée de Madagascar au classement FIFA, passant de la 115e à la 104e place.

« Si nous maintenons cette dynamique, intégrer le top 100 mondial est à portée de main dans les mois à venir », a-t-il affirmé, voyant dans ce renouvellement un gage de stabilité. Le ministre Alain Désiré Rasambany a, quant à lui, justifié cette décision par les « résultats encourageants » obtenus récemment, notamment lors des qualifications pour la CAN et la Coupe du monde.

« Ce contrat renouvelé, avec un staff renforcé et des conditions améliorées pour les joueurs, traduit notre engagement pour hisser le football malgache au plus haut niveau », a-t-il indiqué. Cette prolongation arrive à un moment clé pour les Barea, qui cherchent à consolider leurs acquis et à se positionner comme une force émergente en Afrique.