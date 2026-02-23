Maroc: L'Institut Cervantes à l'heure des ' Nuits du Ramadan'

L'Institut Cervantes et l'Ambassade d'Espagne au Maroc organisent, du 23 février au 11 mars dans plusieurs villes marocaines, neuf concerts sous le signe "Les Nuits du Ramadan".

Le coup d'envoi de cette manifestation aura lieu ce lundi à Rabat à l'auditorium de l'Institut national supérieur de musique et des arts chorégraphiques (INSMAC) avec un concert "Jinan Al Andalus" ("Jardins d'Al-Andalus"), un projet musical soufi dirigé par le violoniste marocain Hamid Ajbar, indique l'Institut Cervantes dans un communiqué, notant que le spectacle poursuivra sa tournée à Casablanca (24 février), Marrakech (25 février), Fès (26 février) et à Tétouan (27 février).

Puisant dans le riche héritage spirituel et poétique d'Al-Andalus, Jinnan Al Andalus "Jardins d'Al-Andalus" propose une relecture de qasidas mystiques et poèmes Muwashahat à travers les textes de maîtres tels qu'Ibn Arabi, Rabia Al Adawiyya, Shushtari, Harrak et Busayri.

Aussi, l'INSMAC accueillera, le 2 mars, le célèbre guitariste marocain Simo Baazzaoui et son Ensemble pour une soirée placée sous le signe de la rencontre entre l'ardeur du flamenco et la richesse de la musique classique marocaine.

Ce guitariste marocain s'est produit dans de nombreux festivals de musique au Maroc et en Espagne. Reconnu dans les cercles du flamenco pour la virtuosité de son jeu de guitare et la finesse de son talent musical, il consacre depuis une décennie sa carrière à tisser des passerelles musicales entre l'Espagne et le Maroc, fusionnant traditions et innovations musicales.

Il a démontré par sa guitare que le flamenco et la musique traditionnelle marocaine se donnent la main car ils parlent un même langage : celui de la musique qui, malgré des origines différentes, éveille les mêmes émotions au-delà des frontières. Le concert présenté par son Ensemble propose un répertoire de musique espagnole, andalouse et soufi.

Dans le cadre de la journée internationale de la femme, l'INSMAC accueillera, le 9 mars, le groupe Gani Garzo pour le concert Cuando caiga la tarde (quand le soir tombe). La tournée se poursuivra ensuite à Casablanca (10 mars) et à Tanger (11 mars) offrant un voyage musical riche et envoûtant.

Le spectacle Cuando caiga la tarde rend hommage aux femmes poètes et écrivaines d'Al Andalus, qui ont joué un rôle central dans la culture de leur époque et laissé une grande empreinte dans l'histoire littéraire. Il propose une musique traditionnelle fondée sur les poèmes des poétesses andalouses Hafsa Al Rakuniyya et Wallada Al Mustakfi, dans une fusion harmonieuse entre musiques d'Orient et d'Occident.