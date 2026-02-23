Maroc: Le FICAM revient pour une 24e édition placée sous le signe de la jeunesse

Le Festival international de cinéma d'animation de Meknès (FICAM) tiendra sa 24e édition du 15 au 20 mai prochain, confirmant son positionnement parmi les rendez-vous majeurs du cinéma d'animation au Maroc et en Afrique.

Organisé par la Fondation Aïcha, en partenariat avec l'Institut français du Maroc à Meknès, le festival placera cette édition sous le thème "La jeunesse fait son cinéma d'animation", mettant à l'honneur la nouvelle génération de créateurs.

A travers cette thématique, le FICAM réaffirme sa mission fondatrice : accompagner, former et révéler la jeune création marocaine dans les métiers du cinéma d'animation, selon un communiqué des organisateurs, qui ajoutent que depuis sa création, le festival s'engage activement dans la formation, la médiation culturelle et le partage de savoir-faire, en offrant aux jeunes talents des espaces d'apprentissage, de rencontre et de professionnalisation aux côtés d'experts marocains et internationaux.

Projections, ateliers, master classes, rencontres et échanges professionnels constituent autant de leviers pour nourrir la créativité, stimuler les vocations et renforcer l'écosystème national de l'animation, précise-t-on.

Après une édition 2025 consacrée aux liens entre animation et jeux vidéo, qui avait attiré plus de 23.000 festivaliers, le FICAM annonce l'intention de poursuivre son exploration des nouvelles formes de création et réaffirme sa volonté d'accompagner l'émergence des jeunes talents.

D'après la même source, le festival entend ainsi consolider son rôle de plateforme de formation, de professionnalisation et de mise en réseau au profit des artistes et techniciens du secteur.

L'éducation à l'image constitue un axe central de la manifestation. Une programmation spécifique sera dédiée au public scolaire, comprenant des projections à vocation pédagogique et des ateliers de sensibilisation et de pratique du cinéma d'animation.

Ces activités se dérouleront notamment à l'Institut français de Meknès et devraient permettre à des milliers d'élèves de découvrir le langage du cinéma d'animation et de développer un regard critique et créatif sur l'image. Lors de la précédente édition, près de 6.000 élèves avaient bénéficié de ce programme.

Parmi les temps forts de cette 24e édition figure également la tenue, du 15 au 17 mai 2026, de la 5e édition du Forum des métiers du film d'animation. Cette rencontre professionnelle sera consacrée à la thématique de la relation entre formation et emploi dans les métiers du cinéma d'animation.

Le Forum ambitionne de favoriser les échanges entre jeunes créateurs, studios marocains, réalisateurs, producteurs, formateurs et institutions, tout en contribuant à la structuration du secteur, à la promotion de la production locale et à la circulation des compétences aux niveaux national et international.

En parallèle, l'initiative "FICAM Maroc" se déroulera du 13 au 23 mai 2026 au sein du réseau des Instituts français du Royaume, prolongeant ainsi la dynamique du festival au-delà de Meknès et renforçant l'accès du grand public au cinéma d'animation à l'échelle nationale.