Maroc: Décès de quatre fonctionnaires de la DGSN suite à un accident de la route

Quatre fonctionnaires de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) sont décédés à la suite d'un accident de la route d'un bus avec à bord des éléments de la brigade mobile de maintien de l'ordre de la ville de Sidi Ifni, qui se rendaient à Agadir pour une mission de sécurisation d'une compétition sportive de football.

Selon les informations préliminaires, l'accident du bus qui transportait 44 fonctionnaires, a eu lieu samedi matin à environ 24 kilomètres de Sidi Ifni, faisant quatre morts, selon un premier bilan, ainsi que 26 blessés, dont deux grièvement, indique un communiqué de la DGSN.

Le Directeur général de la sûreté nationale a chargé la Préfecture de police d'Agadir et les services médicaux et sociaux de la Sûreté Nationale d'assurer le suivi de l'état de santé des blessés à l'hôpital et de leur apporter toute assistance nécessaire, ainsi que de présenter les condoléances et de fournir le soutien et l'accompagnement nécessaires aux familles des victimes décédées lors de cet accident.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Directeur général de la sûreté nationale a également chargé la Direction des ressources humaines de faire bénéficier les victimes de cet accident des avantages administratifs requis, conformément aux dispositions du statut des fonctionnaires de la DGSN.