Maroc: La Semaine des Maladies Rares à Casablanca

Le CHU Ibn Rochd, la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca et les Instituts Supérieurs des Professions Infirmières et Techniques de Santé (ISPITS), en partenariat avec la Société Marocaine de Pharmacologie et de Thérapeutique (SMPT) et plusieurs institutions nationales, organisent, du 24 au 28 février 2026, la Semaine des Maladies Rares à Casablanca.

Cette initiative académique et institutionnelle vise à renforcer la formation des professionnels de santé de première ligne, améliorer la qualité des parcours de soins et promouvoir une meilleure reconnaissance des maladies rares au sein du système de santé, indique un communiqué des organisateurs.

La Semaine des Maladies Rares 2026 constitue ainsi une mobilisation collective associant formation, recherche, engagement institutionnel et sensibilisation sociétale au service d'une prise en charge plus précoce, plus coordonnée et plus équitable, relève le communiqué.

Face aux retards diagnostiques et aux difficultés d'orientation spécialisée, la formation des médecins généralistes, pharmaciens, infirmiers et professionnels paramédicaux constitue un levier essentiel pour favoriser le diagnostic précoce, réduire l'errance médicale et optimiser la prise en charge des patients, explique-t-on.

Au-delà de sa dimension scientifique et pédagogique, cette semaine s'ouvre largement au monde associatif et aux patients, reconnaissant leur rôle central dans la compréhension des besoins réels, l'accompagnement et l'amélioration des pratiques. Des campagnes de sensibilisation destinées au grand public seront également organisées afin de mieux faire connaître les maladies rares, lutter contre l'invisibilité et favoriser une culture de solidarité et d'inclusion.

L'événement bénéficie de la participation de plusieurs institutions et partenaires, notamment la Fédération Royale Marocaine des Sports des Personnes en Situation de Handicap, les Directions d'Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies, l'Agence Nationale de l'Assurance Maladie (ANAM), le ministère de la Santé et de la Protection Sociale ainsi que les partenaires académiques et hospitaliers.

A travers l'engagement de leurs corps enseignants et équipes hospitalo-universitaires, les institutions organisatrices réaffirment leur rôle académique, scientifique et social dans l'amélioration durable du système de santé, en plaçant l'excellence, l'éthique et la qualité des soins au coeur de leur action.