Congo-Brazzaville: Assainissement - Lancement de « L'opération Ongogni ville propre »

Le député de la circonscription électorale unique d'Ongogni, dans le département de la Nkéni-Alima, Yves Fortuné Moundelé-Ngolo Ehourossia, a procédé récemment au lancement d'une vaste opération de salubrité dans cette communauté urbaine.

Machettes, pelles et houes en main, le député et les habitants des cinq quartiers, notamment Etale, Bongho Didyme, Engha, Kieli-Kieli et Emina ont pris l'engagement d'assainir leur environnement afin qu'Ongogni puisse revêtir sa plus belle robe, à l'orée de l'élection présidentielle de mars prochain. Pour le lancement de « L'opération Ongogni ville propre », un accent particulier a été mis sur le siège du comité du Parti congolais du travail (PCT), le domicile du député ainsi que quelques rues.

Une initiative positivement saluée par la population car, outre le premier samedi du mois, l'assainissement du cadre de vie peut se faire à tout moment. « Nous avons désherbé l'herbe pour rendre notre localité propre. La ville était devenue sale, nous avons pris des machettes pour le désherbage afin de la rendre salubre. Si la ville est propre, cela nous éviterait beaucoup de maladies. Nous prenons l'engagement, en tant que jeunes, de couper l'herbe chaque semaine afin que notre ville soit propre », s'est engagé un jeune d'Ongongi, conscient du fait que la propreté cherche la maladie.

Justifiant son initiative, Yves Fortuné Moundelé-Ngolo Ehourossia a rappelé que ce n'est pas pour la première fois qu'il organise une telle opération. « Nous avons voulu donner une envergure particulière à cette opération, parce que nous sommes à la veille d'une élection. Il est important pour nous qu'Ongogni revête sa plus belle robe. Nous allons certainement recevoir beaucoup de gens, il fallait mettre un accent particulier sur cette opération de salubrité, puis c'était également l'occasion de pouvoir partager un moment avec les habitants d'Ongogni-centre », a indiqué le député.

Conscient du fait que cette opération est lancée en pleine saison des pluies, le président de la fédération PCT du département de la Nkéni-Alima insiste sur la nécessité de pérenniser ce genre d'action de salubrité pour rendre la ville propre. « Pendant la saison des pluies, lorsqu'on coupe l'herbe, elle repousse très vite, c'est bien pour cela que nous multiplions ce type d'opération. Nous espérons également que les pouvoirs publics vont nous prêter main-forte, afin de pérenniser cette opération que nous faisons déjà depuis plusieurs années, à des périodes bien précises », a souhaité le député d'Ongogni.