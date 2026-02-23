Madagascar: Trail des Anglais 2026 - Mamie Andrianirina sacré vice-champion

En déplacement à La Réunion, Mamie Andrianirina a décroché, hier, la deuxième place du Trail des Anglais. Une performance solide qui confirme le bon départ de saison du numéro un malgache du trail court.

Le numéro Un malgache du trail court, Mamie Andrianirina, a disputé, hier, sa deuxième course de la saison à l'extérieur, précisément à La Réunion. Engagé sur le Trail des Anglais, long de 30 kilomètres avec un dénivelé positif de 1 270 mètres, le Malgache a tenté de défendre son titre acquis l'an dernier.

Au terme d'une course très disputée, Mamie Andrianirina a pris une honorable deuxième place, signant un chrono de 2 heures 37 minutes et 01 seconde. Il termine derrière le Réunionnais Gérald Moutiapoullé, vainqueur de l'épreuve en 2 heures 31 minutes et 49 secondes.

Le temps du Malgache reste toutefois proche de sa performance de l'an dernier, où il avait bouclé le parcours en 2 heures 30 minutes et 08 secondes. Parti de Grande Chaloupe, Gérald Moutiapoullé a fait la différence dans la montée menant jusqu'à Colorado, un passage clé du parcours. « C'est là que j'ai fait l'effort pour creuser l'écart », a-t-il confié à l'arrivée.

Conscient des qualités de descendeur de son adversaire, il a poursuivi son effort dans la descente. « Parce que Mamie est un très bon descendeur », a-t-il ajouté. Cette édition du Trail des Anglais a réuni plus de 1 300 coureurs, partis du Port pour rallier le stade de La Redoute, à Saint-Denis.

Malgré la concurrence relevée et un plateau dense, la performance de Mamie Andrianirina reste très satisfaisante dans le cadre de son lancement de saison. Originaire de l'Itasy, le sociétaire du STASA avait déjà frappé fort la semaine dernière lors de sa toute première participation au Festi Trail de Saint-Leu.

Il s'était alors imposé avec brio sur un parcours de 20 kilomètres, affichant un dénivelé positif de 800 mètres, en 1 heure 24 minutes et 01 seconde. Une performance qui lui avait permis d'établir un nouveau record de l'épreuve.

Avec cette place de vice-champion au Trail des Anglais, Mamie Andrianirina confirme une nouvelle fois sa régularité au plus haut niveau et affiche clairement ses ambitions pour la suite de la saison.