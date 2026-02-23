Ile Maurice: Temps chaud au pays, Rodrigues en alerte de classe II

Un courant d'air léger et chaud influence actuellement le temps sur Maurice. La matinée et la journée s'annoncent globalement ensoleillées. Toutefois, des développements nuageux temporaires sont attendus dans l'après-midi sur la partie ouest, avec quelques ondées localisées.

Les températures maximales seront supérieures aux normales saisonnières, oscillant entre 27 et 30°C sur le plateau central et 31 à 34°C sur les régions côtières. La nuit sera essentiellement belle, avec des minimales comprises entre 20 et 22°C sur les hauteurs et 24 à 27°C sur le littoral.

Le vent soufflera du sud-est à environ 15 km/h. La mer sera agitée au-delà des récifs, avec des houles du sud avoisinant 2 mètres.

Rodrigues passe en alerte de classe II

Un avertissement de cyclone de classe II est en vigueur à Rodrigues. Dans son quatrième bulletin émis à 04h10, la météo indique que la forte tempête tropicale Horacio se trouvait à 04h00 à environ 475 km à l'est-nord-est de Rodrigues (18.3°S / 67.7°E) et se déplaçait vers l'ouest-sud-ouest à 15 km/h.

Le système représente une menace potentielle pour Rodrigues, avec une possibilité d'intensification supplémentaire et un éventuel rapprochement en cas de changement de trajectoire vers l'ouest.

Les bandes nuageuses externes commenceront à influencer le temps sur l'île à partir de cet après-midi.

Le vent soufflera du sud-est à 30 à 40 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 80 km/h, puis 100 km/h graduellement.

La mer deviendra très forte, avec des houles de l'est de l'ordre de 5 mètres. Le public est fortement conseillé de ne pas s'aventurer en mer et de mettre les embarcations à terre, tout en complétant les précautions préliminaires.

Le prochain bulletin pour Rodrigues sera émis vers 10h10.