Madagascar: Lowis, Reko et Denise - Les étoiles du 20e RDJ Mozika

La 20e édition des RDJ Mozika Awards a consacré trois figures majeures de la scène musicale malgache. La révélation de l'année, Lowis, confirme son ascension fulgurante. Après s'être fait remarquer en 2022 grâce à un featuring avec Kipiky et Joudas, il a enchaîné les succès avec des titres comme Nôjo ou Tsara tso-drano, devenus viraux sur les réseaux sociaux. Sa capacité à naviguer entre afrosoul, afrobeat et amapiano fait de lui l'un des talents les plus prometteurs du moment.

Côté masculin, Reko décroche pour la première fois le titre d'Artiste de l'année. Le groupe, formé en 2017 et devenu incontournable depuis 2019, s'est imposé avec son style de folk progressif qui revisite les sonorités traditionnelles malgaches. Leur troisième album, Fantatrao Ve ?, et leur concert magistral à Mahamasina, en décembre 2025, ont marqué un tournant dans leur carrière.

Enfin, Denise confirme son statut d'icône : sacrée Artiste féminine de l'année pour la troisième fois, elle incarne la voix malgache qui rayonne bien au-delà des frontières. Lauréate aux AFRIMA 2025 comme meilleure artiste féminine d'Afrique de l'Est, elle continue de porter haut les couleurs de Madagascar sur la scène internationale.

Un palmarès qui illustre la vitalité et la diversité de la musique malgache en 2025.