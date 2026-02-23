Madagascar: Joachin Michaël Rakotoarisoa - Les grands chantiers pour « Sorakanto »

Joachin Michaël Rakotoarisoa prend la tête de l'association Sorakanto depuis samedi pour transformer les idées en projets concrets. De l'édition historique aux formations spécialisées, ce mandat mise sur la transmission et les alliances stratégiques.

Sorakanto, l'association des journalistes culturels à Madagascar, a élu son nouveau président, Joachin Michaël Rakotoarisoa. Un profil idéal face aux enjeux actuels qui revendiquent également leur culturalité : la recomposition du monde, la montée panafricaine de la pensée décoloniale ; pour Madagascar, la nouvelle vague de « soft power » venue d'ailleurs : Turquie, Chine, Corée du Sud... Et d'autres encore, où l'identitaire prend de plus en plus de place dans le discours politique mondialisé.

« Nous avons les idées, nous devons maintenant œuvrer pour les voir se concrétiser en projets », soutient-il après les résultats de l'élection de samedi matin à la Cité des Cultures, à Antaninarenina.

Il succède ainsi à Faly Randriamiarantsoa, l'ultra-pragmatique dont les dix années de présidence ont essuyé au moins deux crises politiques majeures et une pandémie. Cherchant toujours à trouver les moyens, jusqu'à s'engager personnellement, de créer du collectif pour le bien de l'association et, avant tout, de la dynamique de la culture malgache.

Des projets, il y en a pour Sorakanto à partir de cette année. Entre autres, l'association compte produire une série de livres sur l'histoire culturelle malgache. « Tant que nos repères culturels, nos aînés qui ont tant contribué à la culture malgache, sont encore de ce monde », avance avec réalisme Faly Randriamiarantsoa, désormais conseiller.

« Il est impossible de trouver des livres sur, par exemple, l'histoire du journalisme culturel à Madagascar », soutient Joachin Michaël Rakotoarisoa. Donc, l'histoire de la danse malgache, le cinéma malgache, l'art contemporain malgache, etc., c'est du domaine du miracle de trouver des auteurs et des livres malgaches sur ces sujets.

Sorakanto compte aussi faire de la collaboration son cheval de bataille. L'association Hetsika, en France, le syndicat des organisateurs et producteurs de spectacles à Madagascar (Synops), l'Office national des arts et de la culture (Ofnac), tellement aux abois qu'il en est venu « taper l'incruste » lors de l'assemblée générale de Sorakanto, samedi, à la Cité des Cultures, etc. « Dans la culture, il n'y a pas d'adversité, plutôt de la synergie », souligne une des membres de l'association lors du déjeuner d'après-élection.

Joachin Michaël Rakotoarisoa est un journaliste en exercice au sein du quotidien Les Nouvelles, récompensé aux Media Awards en 2022 pour son travail sur « L'art de la coiffure traditionnelle à Madagascar ». Il a été fait chevalier de l'ordre des Arts, des Lettres et de la Culture au mois de janvier... Un parcours dont l'intégrité et la rigueur intellectuelles se reflètent dans sa plume.