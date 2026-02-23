Madagascar: Augustin Andriamananoro, ancien ministre et proche d'Andry Rajoelina, dans le viseur de la justice

22 Février 2026
Radio France Internationale
Par Guilhem Fabry

Augustin Andriamananoro, ancien ministre de la Communication et de la Culture et ex-vice-président de l'Assemblée nationale fait l'objet d'une enquête judiciaire, notamment pour « atteinte à la sûreté de l'Etat ». La ministre de la Justice malgache a évoqué cette semaine les faits qui lui sont reprochés.

À Madagascar, une figure du régime déchu d'Andry Rajoelina est dans le viseur de la justice. Augustin Andriamananoro, proche de l'ex-président Andry Rajoelina, est poursuivi, selon la ministre de la Justice, Fanirisoa Ernaivo pour « la domiciliation et l'animation de plusieurs faux comptes sur les réseaux sociaux » ayant notamment servi « à tromper l'opinion publique » et pour une présumée participation à un trafic d'or.

Samedi 14 février, il y a un peu plus d'une semaine, Augustin Andriamananoro - qui est toujours député sous les couleurs du parti IRMAR d'Andry Rajoelina - s'est vu retirer son immunité parlementaire par le bureau permanent de l'Assemblée nationale.

Le même jour, son domicile situé dans le quartier d'Ampitatafika à Antananarivo a été perquisitionné en son absence. Et ce dans le cadre d'une enquête pour « atteinte à la sûreté de l'État » et « tentative de déstabilisation », selon son avocat, joint par RFI, qui fait savoir qu'aucun matériel informatique n'a été saisi à cette occasion.

Le député, dont on ignore s'il se trouve à Madagascar, n'a pas été arrêté. Son entourage dénonce une persécution politique.

D'autres proches de l'ancien président Rajoelina font actuellement l'objet de poursuites judiciaires. L'ancien président du Sénat, Richard Ravalomanana, a été placé en détention mi-janvier pour complicité d'homicides et de blessures volontaires. La justice s'intéresse à son rôle dans la répression des manifestations de la Gen Z en septembre et octobre derniers.

Marie-Michèle Sahondrarimalala, ancienne ministre de l'Éducation nationale, est en détention préventive depuis un mois pour atteinte à la sûreté de l'Etat.

