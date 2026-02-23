Madagascar: Augustin Andriamananoro, ancien ministre et proche d'Andry Rajoelina, dans le viseur de la justice

Augustin Andriamananoro, ancien ministre de la Communication et de la Culture et ex-vice-président de l'Assemblée nationale fait l'objet d'une enquête judiciaire, notamment pour « atteinte à la sûreté de l'Etat ». La ministre de la Justice malgache a évoqué cette semaine les faits qui lui sont reprochés.

À Madagascar, une figure du régime déchu d'Andry Rajoelina est dans le viseur de la justice. Augustin Andriamananoro, proche de l'ex-président Andry Rajoelina, est poursuivi, selon la ministre de la Justice, Fanirisoa Ernaivo pour « la domiciliation et l'animation de plusieurs faux comptes sur les réseaux sociaux » ayant notamment servi « à tromper l'opinion publique » et pour une présumée participation à un trafic d'or.

Samedi 14 février, il y a un peu plus d'une semaine, Augustin Andriamananoro - qui est toujours député sous les couleurs du parti IRMAR d'Andry Rajoelina - s'est vu retirer son immunité parlementaire par le bureau permanent de l'Assemblée nationale.

Le même jour, son domicile situé dans le quartier d'Ampitatafika à Antananarivo a été perquisitionné en son absence. Et ce dans le cadre d'une enquête pour « atteinte à la sûreté de l'État » et « tentative de déstabilisation », selon son avocat, joint par RFI, qui fait savoir qu'aucun matériel informatique n'a été saisi à cette occasion.

Le député, dont on ignore s'il se trouve à Madagascar, n'a pas été arrêté. Son entourage dénonce une persécution politique.

D'autres proches de l'ancien président Rajoelina font actuellement l'objet de poursuites judiciaires. L'ancien président du Sénat, Richard Ravalomanana, a été placé en détention mi-janvier pour complicité d'homicides et de blessures volontaires. La justice s'intéresse à son rôle dans la répression des manifestations de la Gen Z en septembre et octobre derniers.

Marie-Michèle Sahondrarimalala, ancienne ministre de l'Éducation nationale, est en détention préventive depuis un mois pour atteinte à la sûreté de l'Etat.