Madagascar: Mayotte/Madagascar; des vivres et des valeurs - L'élan solidaire des îles sœurs

Après le passage dévastateur du cyclone, un élan fraternel a franchi les eaux du canal du Mozambique : des cœurs solidaires se sont levés pour soutenir Toamasina, durement éprouvée.

Le jeudi 19 février, Alawi Casper, PDG des établissements culturels Taxi Brousse, présents à Mayotte et à Madagascar, est intervenu aux côtés de son épouse Nina et de Nasser Pipen, qui dirige la structure implantée sur la Grande île. Une prise de parole marquée par la sincérité et le sens des responsabilités. Leur message, sobre mais puissant, traduisait une proximité sincère envers la population malgache et toutes les familles frappées par l'épreuve.

Alliance solide

Aux paroles se sont joints des gestes tangibles. Une cargaison substantielle de produits essentiels a été acheminée vers les quartiers les plus vulnérables : trois tonnes de riz, 100 kilogrammes de sucre et 1 600 sachets de nouilles.

Une contribution pensée comme un baume, modeste mais nécessaire, pour alléger les charges du quotidien. Cette action a reçu le soutien de Thierry Boite-Noire, acteur engagé de la dynamique culturelle du Nord, qui y voit l'illustration d'une communion insulaire vivace.

La remise des vivres sera assurée par le chanteur Shyn, symbole d'un art qui ne se cantonne pas aux projecteurs, mais s'inscrit au coeur de la cité. Ici, la culture devient présence, réconfort et responsabilité partagée.

« L'entraide s'impose à nous. Nous nous rendrons prochainement à Tamatave pour témoigner notre soutien aux familles concernées. Nous envisageons de partager avec elles un repas convivial. C'est ainsi que se manifeste notre attachement : la Grande île et Mayotte sont liées par une fraternité profonde. Nous faisons route ensemble », a confié Alawi Casper.

À part les vivres acheminés, c'est un message d'unité qui a été transmis. Entre ces terres sœurs, l'océan ne sépare pas, il relie. Dans l'adversité, la culture et le fihavanana se dressent en repères lumineux, rappelant que la fraternité demeure la plus sûre des forces.

Ayant eux-mêmes affronté, l'an passé, les assauts du cyclone Chido, les membres de l'équipe savent ce que signifient les lendemains incertains. De cette expérience est née une conviction : saluer la dignité et la ténacité d'un peuple qui se relève toujours, car au-delà des caprices du climat, les deux territoires de l'océan Indien partagent une histoire entremêlée, des affinités culturelles profondes et cette valeur cardinale qu'est le fihavanana, socle des relations et ciment des communautés.