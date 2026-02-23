Madagascar: Tsingy Rouge - Goulam et Jeady Jay découvrent le chef-d'oeuvre de la nature

23 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Iss Heridiny

Après leur rencontre chaleureuse avec leurs fans, l'artiste franco-comorien Goulam, son ami Jeady Jay ainsi que leurs staffs ont découvert le trésor naturel exceptionnel : les Tsingy rouges. Ils sont restés ébahis devant ces sculptures façonnées par le temps, où la nature se fait artiste, elle aussi !

Ces formations uniques ont été patiemment modelées par les eaux sinueuses de la rivière Irodo. Le spectacle est saisissant : falaises dentelées, sentiers mystérieux et jeux d'ombre et de lumière, qui changent au fil du soleil, transformant chaque instant en une découverte nouvelle.

Les Tsingy rouges dépassent le simple cadre touristique. Ils incarnent l'esthétique, offrant aux passionnés de géologie, aux amoureux de paysages insolites et aux voyageurs en quête d'une expérience sensorielle inoubliable.

La visite de Goulam et Jeady Jay souligne encore le rayonnement de Diégo-Suarez et la richesse culturelle et naturelle de la région septentrionale de la Grande île. En effet, les Tsingy racontent une histoire sculptée au fil des âges et des éléments. Chaque pierre rouge semble murmurer un poème, invitant chacun à s'émerveiller devant la beauté sauvage et authentique de Madagascar.

