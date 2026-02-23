Congo-Kinshasa: Plus qu'un simple constat

La récente décision du Président de la République Démocratique du Congo (RDC) d'ordonner un audit de l'état liquidatif de la paie des fonctionnaires ne saurait être qu'un premier pas dans la lutte contre les abus qui gangrènent notre système public. Alors que notre pays se débat dans des défis colossaux, notamment la crise sécuritaire à l'Est, il est impératif de garantir une gestion rigoureuse des finances publiques. Ce contexte signifie également qu'il est temps de mettre un terme aux pratiques douteuses qui permettent à une poignée de privilégiés de s'enrichir aux dépens de la majorité des Congolais.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : des recrutements massifs de nouveaux fonctionnaires, souvent sans aucune considération pour les effectifs déjà en place, et des augmentations salariales attribuées sans contrôle créent des déséquilibres insoutenables. Cette gestion chaotique ne fait qu'alourdir une masse salariale déjà nuancée, mettant ainsi en péril la capacité de l'État à honorer ses engagements envers ses agents. Or, chaque retard de paie ne constitue pas seulement un désagrément administratif ; il menace la stabilité sociale d'un pays déjà en proie à des tensions internes et extérieures.

Il est essentiel de dénoncer ces abus qui sont souvent le fait d'institutions et de cabinets politiques. Les acteurs politiques, en se servant des caisses de l'État pour alimenter leurs propres intérêts, trahissent non seulement la confiance du peuple, mais aussi la responsabilité qui leur incombe. Ces privilégiés se gorgent d'un système qu'ils parviennent à manipuler à leur avantage, laissant une large part de la population dans l'incertitude et la précarité.

L'audit annoncé doit être plus qu'un simple constat ; il doit aussi se traduire par des actions concrètes. La promesse du chef de l'État de ne pas pénaliser les agents régulièrement engagés doit s'accompagner d'un contrôle renforcé des recrutements et des rémunérations. Notre société exige une plus grande transparence et responsabilité de la part de ceux qui nous gouvernent. Le moment est venu de changer la culture de l'impunité qui prévaut et d'instaurer un système de gestion des ressources humaines en adéquation avec nos réalités.

Nous sommes à un tournant crucial. La réduction du train de vie des institutions de l'État doit devenir une priorité impérieuse dans cette période difficile. Les ressources dont dispose notre nation doivent être réorientées vers des efforts qui soutiennent notre souveraineté, notre sécurité et le bien-être de notre peuple.

Si cet audit peut ouvrir la voie vers une gestion plus responsable et plus éthique des finances publiques, il est impératif que la société civile demeure vigilante. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser les discours politiques se substituer à des actions tangibles. La RDC mérite un système juste, transparent et respectueux des droits de chacun, en veillant à ce que les deniers publics bénéficient réellement à tous et non à une élite opportuniste. Seule cette voie pourra redonner espoir et légitimité à notre État.