Congo-Kinshasa: Lancement de l'Ecole du Parti AREP - Une nouvelle étape stratégique pour la formation politique en RDC

Ce samedi 21 février 2026 marque une date charnière pour les Arepiennes et Arepiens. Le lancement officiel de l'École du parti Agissons pour la République (AREP), formation politique portée par le Ministre d'Etat Maître Guy Loando Mboyo, Autorité de Référence du parti, s'est tenu au siège national, conjointement avec l'inauguration de la salle VIP Pierre Mboyo Loando.

Cet événement consacre une étape majeure dans la consolidation doctrinale et la structuration stratégique de cette force politique en pleine ascension. Dans la salle VIP Pierre Mboyo Loando, en présence du Secrétaire Général Me Camy Richard Kalélé Malobo, de mandataires publics, de professeurs d'universités et de nombreux cadres du parti, l'Autorité de Référence a placé son intervention sous le symbole du colibri, figure d'engagement et de responsabilité collective.

A cette occasion, l'Autorité de Référence, Maître Guy Loando Mboyo a réaffirmé deux priorités majeures pour la République démocratique du Congo : la pacification et la reconstruction du pays, en convergence avec la vision du Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

« Un parti politique ne prospère ni dans l'incantation ni dans la démagogie. Il se consolide par des réformes structurantes, une discipline organisationnelle sans faille et une contribution stratégique à la gouvernance publique », a-t-il martelé devant l'assistance.

Insistant sur les défis actuels de la République démocratique du Congo, il a souligné l'impérieuse nécessité de former des cadres rigoureux, patriotes et compétents. Selon lui, le pays a besoin d'une élite politique consciente de ses responsabilités historiques, capable d'incarner la stabilité, la cohésion nationale et le redressement institutionnel.

Bien au-delà d'un simple dispositif académique, l'École du Parti AREP se veut une véritable pépinière d'élite républicaine, un incubateur de leadership stratégique et un laboratoire doctrinal destiné à forger une génération nouvelle, disciplinée et résolument engagée au service de la Nation. A travers cette initiative, AREP entend structurer durablement son action politique et contribuer activement à l'édification d'un État fort, pacifié et tourné vers le développement.