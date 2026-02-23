La cérémonie de clôture de l'atelier d'évaluation et de rédaction du rapport sur la situation des droits humains à Goma, Bukavu et leurs environs s'est tenue ce samedi 21 février 2026 à Kinshasa, sous la présidence de la Première Ministre, Judith Suminwa. Organisé dans un contexte sécuritaire particulièrement préoccupant, cet atelier avait pour objectif de documenter les violations graves des droits humains commises par le Rwanda, dans les zones sous occupation depuis un an, notamment à Goma, Bukavu et dans les territoires environnants.

Dans son allocution, la Première Ministre Judith Suminwa a souligné l'importance capitale de ce rapport, estimant qu'il intervient à un moment décisif pour la République Démocratique du Congo. Elle a rappelé que la RDC mène actuellement un plaidoyer pour la reconnaissance des génocides commis par le Rwanda notamment dans l'Est du pays.

Selon elle, ce document constitue un outil stratégique et juridique majeur pour étayer les démarches diplomatiques et judiciaires engagées par le Gouvernement congolais. Elle a, à cette occasion, salué la lucidité et l'engagement du Ministre des Droits humains, Samuel Mbemba Kabuya, qu'elle a remercié pour sa contribution active à ce combat initié par le Président de la République, Félix Tshisekedi.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Intervenant avant la Première Ministre, le Ministre Samuel Mbemba Kabeya a dressé un tableau sombre de la situation dans les zones occupées. Il a détaillé les atrocités commises durant la période d'occupation, évoquant notamment : au moins 17 015 cas d'atteinte à la vie et à l'intégrité physique à raison de : 15 769 cas d'atteinte à la vie, 829 cas d'enlèvement, 417 cas de torture et autres traitements inhumains. Ces violences ont aussi occasionné les déplacements forcés des populations civiles (7 000 400 déplacés internes et externes) et visé leurs propriétés privées.

Le Ministre Samuel Mbemba Kabuya a également rendu hommage aux défenseurs des droits de l'homme, aux délégués des différents ministères ainsi qu'aux acteurs de la société civile qui ont contribué à la rédaction du rapport. Il a salué leur courage, soulignant qu'ils ont bravé la peur pour réaliser ce travail.

La cérémonie a connu la participation de plusieurs membres du Gouvernement, notamment le Ministre d'État, Ministre de la Formation professionnelle, le Ministre d'État, Ministre de l'Education nationale et Nouvelle citoyenneté, ainsi que le Ministre du Genre, Famille et Enfant. Cette forte mobilisation témoigne de la volonté des autorités du pays de faire de la question des droits humains une priorité nationale et de porter la voix des victimes sur toutes les tribunes, tant nationales qu'internationales.