Congo-Kinshasa: VIMODE International - Alain-Trésor Paula Bita promu au poste de Directeur Général

La Vision Mondiale de Développement Economique (VIMODE International) annonce un tournant dans sa gouvernance mondiale. Monsieur Alain-Trésor Paula Bita vient d'être investi de la charge de Directeur Général, avec pour mission de piloter les orientations stratégiques de l'organisation à l'échelle internationale.

Le paysage de la gestion de la VIMODE International connaît une évolution majeure. Par la décision N°28/PR-CA/VIMODE/025, signée le 11 décembre 2025, le Président du Conseil d'administration, Monsieur Benjamin Kanda, a nommé Monsieur Alain-Trésor Paula Bita aux fonctions de Directeur Général. Cet acte administratif vient modifier la structure de direction établie le 16 septembre 2025, transformant ses précédentes responsabilités de Directeur Général Adjoint en une direction pleine et entière. Cette promotion intervient alors que l'organisation renforce son déploiement institutionnel.

Un leadership fondé sur l'expertise et la rigueur

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le parcours de Monsieur Alain-Trésor Paula Bita se distingue par une solide assise académique. Juriste issu de l'Université de Kinshasa (UNIKIN), spécialisé en droit privé et judiciaire, il apporte une rigueur normative essentielle à la gestion des affaires internationales. Son profil est complété par un doctorat en gestion des entreprises, lui conférant les outils analytiques nécessaires pour diriger une structure de développement économique d'envergure mondiale.

Une influence au-delà des frontières

Outre ses compétences managériales, le nouveau Directeur Général jouit d'une stature morale reconnue au sein de la sphère spirituelle internationale. Figure marquante du ministère de la parole, il est un prédicateur dont l'influence s'étend jusqu'à Jeffersonville, dans l'Indiana (États-Unis). Ce lien avec l'héritage de William Branham et sa présence active sur la scène spirituelle américaine témoignent d'un leadership qui transcende les frontières géographiques. Avec cette nomination, VIMODE International réaffirme sa volonté d'allier expertise technique, vision doctorale et intégrité éthique pour répondre aux défis du développement économique global.