Ile Maurice: Harry Booluck, ancien président du PTr - «Servir avant de représenter»

Vous êtes l'un des plus anciens membres du PTr. Que représente pour vous ce cap de 90 ans ?

Le PTr a joué un rôle central dans la stabilité politique et sociale, qui a encouragé l'investissement étranger et favorisé la croissance, faisant de Maurice une nation prospère et un modèle de réussite envié par beaucoup. Les générations actuelles et futures de politiciens devront toujours se rappeler d'où le pays est parti et comment le PTr a su le relever.

Elles devraient aussi méditer les paroles de sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR) aux célébrations du centenaire de l'arrivée des travailleurs engagés en 1935 : «Before you pretend to represent the people, first learn how to serve them.» La politique, c'est servir le peuple. Cela devrait toujours être l'objectif premier de tout ministre ou député.

Quels souvenirs gardez-vous des grandes figures historiques du parti et de leurs combats ?

L'un des plus grands combats fut l'obtention du droit de vote pour tous les Mauriciens. À une époque, seule une poignée de personnes pouvait voter. SSRs'est battu pour que chaque Mauricien puisse exercer ce droit fondamental. Cette avancée a ouvert la voie à l'indépendance de Maurice. Sous son leadership, l'éducation primaire a été étendue aux régions les plus reculées du pays.

Il considérait l'éducation des plus défavorisés comme le principal moyen d'ascension sociale. Par ailleurs, un soutien financier a été accordé aux travailleurs du secteur privé, notamment dans l'industrie sucrière, après leur retraite, alors qu'ils n'avaient aucun moyen de subsistance. Cela a jeté les bases de la pension universelle non contributive. Le 12 mars 1968, SSR a mené Maurice vers l'indépendance et il est depuis reconnu comme le père de la nation.

Pensez-vous que les mêmes valeurs soient toujours présentes au sein du parti ?

Ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. À l'époque, le parti avait une vision claire et reconnaissait que sa force venait de ses partisans. Les députés doivent aller vers la population - Go towards the people. Tous ne partagent pas nécessairement les mêmes valeurs aujourd'hui. Il faut maintenir une vision claire : promouvoir le bien-être de la classe ouvrière. Le parti doit revenir à cette philosophie fondamentale.

S'agit-il du dernier mandat de Navin Ramgoolam comme leader ?

Je ne le pense pas. Tant que Navin Ramgoolam sera en bonne santé, il a toutes les chances de continuer à diriger le parti et le pays. Il bénéficie d'un soutien important. Toutefois, il devra maintenir davantage de contact avec le public afin d'expliquer certaines décisions prises et renforcer le dialogue avec la population.

Voyez-vous quelqu'un au sein du parti capable prendre la relève du leadership ?

En politique, un leader émerge naturellement avec le temps. Il évolue au sein du parti et la population finit par le reconnaître. Personnellement, je vois quelqu'un qui est en train de progresser et de se distinguer.

Comment transmettre l'héritage travailliste aux jeunes ?

Après la défaite de 1982, le président du parti et d'autres membres sont descendus sur le terrain pour organiser des réunions à travers l'île et encadrer les jeunes. C'est la responsabilité du président et du secrétaire d'organiser des rencontres régulières et d'accompagner les jeunes députés pour les guider et leur transmettre les valeurs du parti.

Quelle personnalité du PTr vous a le plus marqué et pourquoi ?

James Burty David. Il a mené de nombreuses recherches sur les anciens membres du parti et a beaucoup écrit à leur sujet. C'était un homme honnête, sincère et profondément dévoué. Il n'était pas au parti pour servir ses propres ambitions, mais pour servir le parti.

Quels ont été les moments les plus douloureux pour le parti ?

La défaite de 1982 a été particulièrement douloureuse. SSR a ressenti une profonde tristesse, estimant qu'après tout ce qu'il avait fait pour le pays, le peuple l'avait abandonné. Mais cette situation n'a pas duré longtemps, puisque le gouvernement issu des élections s'est effondré après neuf mois, et le PTr est revenu sur le devant de la scène.

Que symbolise cet anniversaire pour la démocratie mauricienne ?

Si aujourd'hui la démocratie est solidement ancrée à Maurice, le PTr peut en être fier. Il en a posé les fondations et contribué à son enracinement durable dans la société. À l'occasion du 90e anniversaire du Parti travailliste, tous les Mauriciens - sans distinction de couleur, de religion ou de communauté - devraient se souvenir de l'immense contribution du parti au développement socio-économique du pays.