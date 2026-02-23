Ile Maurice: Stéphanie Anquetil - «Les femmes veulent participer pleinement aux décisions»

interview

Que représentent pour vous les 90 ans du PTr ?

C'est une mémoire. Mais c'est surtout une responsabilité. Ces 90 ans du PTr ne constituent pas une simple date d'anniversaire : ils sont un rappel puissant de ce que signifie s'engager au service d'un pays. Le PTr a façonné l'histoire sociale de Maurice. Il a porté les combats pour la dignité humaine, la justice sociale et l'égalité des chances. Mais un héritage n'est pas un musée. C'est une responsabilité vivante.

En tant que femme députée, je mesure pleinement le chemin parcouru. Il fut un temps où les femmes n'avaient ni voix ni place en politique. Aujourd'hui, nous siégeons, nous décidons, nous influençons. Cela ne doit rien au hasard. Cela doit tout aux luttes menées avant nous. Et ces luttes ne sont pas achevées. Mon rôle est clair : faire vivre cet héritage et l'inscrire dans le présent. L'histoire ne doit pas seulement être commémorée. Elle doit être prolongée.

Comment une nouvelle génération de femmes peut-elle s'inscrire dans cette continuité ?

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En restant fidèle aux valeurs, tout en étant audacieuse dans l'action. Justice sociale, solidarité, égalité : ces principes demeurent notre socle. Mais les combats évoluent. L'autonomie économique des femmes - lutte contre les violences, l'accès réel aux postes de décision - ce qui n'est pas encore une évidence ; l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Nous ne voulons pas être simplement invitées à la table. Nous voulons participer pleinement aux décisions.

La représentation des femmes au PTr est-elle suffisante ?

Des progrès ont été accomplis. Et il faut les reconnaître. Mais la visibilité ne suffit pas. La véritable question est celle du pouvoir décisionnel. Les femmes doivent être présentes là où se prennent les décisions stratégiques. Pas en périphérie. Au centre. L'égalité formelle existe ; l'égalité réelle, elle, reste encore à construire. w Comment le PTr peut-il mieux capter les aspirations des jeunes ?

En cessant de parler à leur place. Les jeunes demandent des réponses concrètes : emploi, logement accessible, protection de l'environnement, attention réelle à la santé mentale. Ils ne veulent pas être consultés pour la forme. Ils veulent être associés aux décisions. Si nous voulons les convaincre, nous devons être crédibles, courageux et concrets.

Êtes-vous une figure de la relève ?

Je suis avant tout une élue au service des mandants de la circonscription n° 18. 29 398 voix. Un record historique pour une femme depuis 1967. C'est un honneur. J'éprouve une profonde reconnaissance envers mes électeurs. Mais c'est surtout un engagement. La relève ne se proclame pas. Elle se prouve, sur le terrain, chaque jour.

Souhaitez-vous voir davantage de femmes aux plus hautes fonctions ?

Oui. Sans hésitation. À l'approche du centenaire, la présence des femmes au sommet ne doit plus être une exception. Elle doit devenir une évidence. Les compétences sont là. Le pays y gagnera.

Comment voyez-vous le PTr pour son centenaire ?

Je le vois fidèle à son ADN, mais résolument tourné vers l'avenir. Un parti plus inclusif. Plus proche du terrain. Plus représentatif de la diversité mauricienne. Un parti qui ne vit pas sur sa gloire passée. Un parti qui prépare activement le prochain siècle.