Cote d'Ivoire: La compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire victime d'une cyberattaque

L'incident est survenu dans la nuit du dimanche 8 février dernier mais n'a été révélé que ce vendredi 20 février. La compagnie nationale ivoirienne Air Côte d'Ivoire a été victime d'une cyberattaque. Selon un communiqué publié par l'entreprise, il s'agit d'une « extraction illégale de fichiers contenant des données sensibles ». Si le trafic aérien n'a pas été perturbé, des interrogations demeurent sur la sécurité, notamment, des données des passagers.

« C'est une attaque de type ransomware », confie une source au sein d'Air Côte d'Ivoire. Autrement dit, un logiciel malveillant qui prend en otage un système informatique. Selon cette même source, des fichiers auraient été copiés avant d'être potentiellement chiffrés, rendant leur accès impossible.

Dans son communiqué, la compagnie évoque « une extraction illégale de données sensibles », sans en préciser le contenu. Il pourrait s'agir d'informations de passagers, de données concernant des salariés ainsi que de documents internes.

L'attaque serait revendiquée par le groupe INC Ransom, bien connu dans le milieu de la cybersécurité. Ce collectif pratique ce que les spécialistes appellent la « double extorsion ». Concrètement, « les pirates s'introduisent dans les systèmes, copient les données, puis les chiffrent. Ils menacent ensuite de les publier si une rançon n'est pas versée », explique le Dr Moussa Traoré, expert en cybersécurité.

Air Côte d'Ivoire affirme travailler avec les autorités compétentes afin d'évaluer l'ampleur de l'incident, d'en limiter les conséquences et de densifier la protection de son environnement informatique. La compagnie rassure par ailleurs du maintien de son programme de vols.