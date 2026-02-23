Cameroun: Roger Belinga et Gérard Ondo Ndong libérés après 20 ans de prison pour détournement de fonds

22 Février 2026
Radio France Internationale
Par Richard Onanena

Après vingt ans de détention, Gérard Ondo Ndong, ex-DG du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale (Feicom), et Roger Belinga, ex-DG de la Société immobilière du Cameroun (SIC), sont libres. Accusés de détournement de fonds publics, ils avaient été arrêtés en 2006 dans le cadre de l'opération « Épervier », une vaste campagne lancée, cette même année, par le président Paul Biya, pour lutter contre la corruption et assainir la gestion des finances publiques.

Gérard Ondo Ndong et Roger Belinga sont, à l'époque, les premiers happés par les serres de l'opération « Épervier », une action dite de lutte contre la corruption initiée par le président Paul Biya, alors que le pays figurait parmi les plus corrompus de la planète, selon Transparency International.

Les anciens dirigeants du Feicom - qui soutient le développement local - et de la SIC - qui construit des logements sociaux - sont accusés, en 2006, de détournement de plus de 36 milliards de FCFA.

L'opération « Épervier » va permettre l'incarcération de dizaines de pontes du régime, à l'instar des anciens secrétaires généraux de la présidence, Atangana Mebara et Marafa Hamidou Yaya ou encore de l'ancien Premier ministre, Ephraïm Inoni, et bien d'autres, toujours en détention.

La libération de Ondo Ndong et Belinga relance les débats sur l'efficacité de l'opération « Épervier », vingt ans plus tard.

Si à l'origine, il s'agissait de juguler les détournements de fonds publics et de restaurer la discipline financière au Cameroun, certains analystes ont dénoncé un moyen de conservation du pouvoir du chef de l'État qui, à un moment donné, « s'en serait servi pour bloquer toute velléité de succession au sein de l'appareil d'État ».

