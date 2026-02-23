Afrique: Mondial 2026 - L'Algérie a choisi son camp de base et ses partenaires pour les prochains matchs amicaux

22 Février 2026
Radio France Internationale

La Fédération algérienne de football (FAF) a officialisé son camp de base le programme des prochains matchs amicaux de la sélection nationale en vue de sa préparation pour la Coupe du monde prévue cet été. Deux rencontres attendent les Verts.

Un stage organisé en Italie du 23 au 31 mars est au programme des Verts. Le 27 mars, les Fennecs affronteront le Guatemala au stade Luigi Ferraris de Gênes, en Italie. Le 31 mars, les coéquipiers de Riyad Mahrez seront face l'Uruguay, grande nation du football sud-américain et actuellement 17e au classement FIFA, à l'Allianz Stadium de Turin. C'est le premier rassemblement de l'équipe nationale depuis leur élimination en quart de finale de la CAN 2025 face au Nigéria en janvier dernier.

Camp de base dans l'État du Kansas

Par ailleurs, l'Algérie a choisi son camp de base dans l'État du Kansas, où séjourneront également l'Argentine, championne du monde en titre, l'Angleterre et les Pays-Bas. Lles Fennecs ont porté leur choix sur le Rock Chalk Park, complexe sportif implanté dans l'établissement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le camp de base est situé à environ 80 km de l'Arrowhead Stadium de Kansas City, où les Verts joueront deux rencontres de phase de groupe. La première contre l'Argentine, le 17 juin et l'autre face à l'Autriche le 28 juin pour le compte de la troisième journée de la phase de poules. La seconde rencontre des Verts aura lieu à San Francisco le 23 juin contre la Jordanie.

L'Algérie s'est qualifiée pour la Coupe du monde 2026 en terminant largement en tête du groupe G des qualifications. Les « Verts » renouent avec le Mondial après avoir manqué les deux dernières Coupes du monde 2018 en Russie et 2022 au Qatar.

La dernière participation algérienne remonte au Mondial 2014 au Brésil avec une qualification pour les huitièmes de finale, battue par le futur vainqueur de l'épreuve, l'Allemagne (2-1, après prolongation).

Pour la cinquième fois de son histoire, l'Algérie prendra part au Mondial après les éditions de 1982, 1986, 2010 et 2014.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.