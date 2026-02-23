Niger: Découverte d'un nouveau type de dinosaure Spinosaurus qui vivait il y a 95 millions d'années

C'est une découverte venue du Niger. Un nouveau type de dinosaure spinosaurus a été mis au jour, dans le désert nigérien, dans le centre du pays. Baptisé Spinosaurus mirabilis, ce géant qui vivait il y a 95 millions d'années fait la Une du magazine américain Science. Ses ossements ont été trouvés lors d'une mission de plusieurs mois menée, il y a plus de trois ans, sous la direction du paléontologue américain Paul Sereno, professeur de biologie et d'anatomie des organismes à l'Université de Chicago.

Après une première mission en 2019, une équipe d'une vingtaine de personnes revient en 2022, dans le désert au nord de Tesker. Au bout de trois mois, de nombreux ossements ont été récoltés, dont ceux d'un nouveau type de dinosaure : le Spinosaurus mirabilis. Taille estimée : douze mètres de long pour cinq à sept tonnes et un signe distinctif.

Boubé Adamou, archéologue à l'IRSH de Niamey, a participé aux missions : « C'est vraiment l'espèce la plus grande qu'on a pu identifier jusque-là, que ce soit dans le Sahara nigérien ou ailleurs. Sa particularité, c'est que ce type de dinosaure a une crête au niveau du crâne qui ressemble un peu à la crête de la pintade. La crête pourrait servir simplement d'ornement. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Crête de 50 cm en forme de sabre, museau allongé comme celui d'un crocodile et des narines reculées qui lui permettent de le plonger dans l'eau pour traquer ses proies.

« Il est à la fois un animal terrestre et un amphibien. Il fait donc sa pêche ou sa chasse aux poissons dans les marécages. Son environnement pouvait être une zone plus ou moins lacustre, des eaux plus profondes entourées par une forêt ».

Aujourd'hui, la zone est désertique, réputée être un cimetière de dinosaures. Pas de prochaine mission prévue. L'heure est à l'étude de la récolte qui devrait, à terme, être présentée au public. Le Niger a, depuis plusieurs années, pour projet de construire deux musées d'archéologie et de paléontologie à Niamey et Agadez.