Congo-Kinshasa: Des cas de saignement de nez à Kolwezi, l'activité de la société Ruashi Mining pointée du doigt

22 Février 2026
Radio France Internationale
Par Denise Maheho

Kolwezi, capitale mondiale du cobalt, en République démocratique du Congo (RDC)... Des habitants du quartier Dilungu, au nord de la ville, vivent toujours sous l'emprise de la société Ruashi Mining, du groupe chinois Jinchuan. Quatre cas de saignement du nez viennent d'être enregistrés, dans ce quartier où les résidents se plaignent déjà de la pollution de l'air.

Cette communauté accuse la société Ruashi Mining d'être à la base de la détérioration de leur santé. Pour l'heure, l'entreprise n'a pas réagi à ces nouvelles accusations. Le projet minier de Ruashi Mining, à Kolwezi, repose sur un gisement de plus de 31 millions de tonnes de cuivre et de cobalt.

Sur les quatre cas de saignement du nez, au quartier Dilungu à Kolwezi, trois enfants sont d'une même famille. Agés de 3, 6 et 10 ans, ils habitent juste en face de l'usine de la société Ruashi Mining.

Alexandre Koraki, leur père, est très inquiet : « Surtout celui de 10 ans, il saigne trop. La nuit nous sommes obligés de rester debout pour surveiller son saignement. D'ailleurs, au moment où je vous parle, il est à l'hôpital. »

« C'est lié aux activités de Ruashi Mining »

Dans ce quartier, respirer devient un calvaire surtout aux heures du soir. La cheminée de l'usine dégage de la fumée qui pollue l'air, soutient Alexandre Koraki : « D'abord, les enfants se plaignaient des chatouillements des yeux, ensuite des douleurs des yeux. Maintenant, c'est le saignement qui nous inquiète. C'est lié aux activités de Ruashi Mining ».

L'ONG IBGDH alerte, une nouvelle fois, sur l'urgence sanitaire à Dilungu. Pour Me Donat Kambola, son directeur, « il est important que le gouvernement provincial ou le gouvernement national prenne des mesures urgentes, dans le sens de suspendre les activités liées à l'usine et à la mine car ce sont elles qui sont à la base de la pollution et du danger public. »

À Kolwezi, les résultats de la commission d'enquête du gouvernement provincial du Lualaba sur ce dossier se font attendre.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

