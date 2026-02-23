Les agents et cadres de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations, DGRAD, ont vécu, le vendredi 20 février dernier une séquence hautement symbolique, avec la remise officielle par le Directeur général Etienne Utshudi Lutala, de cinq nouveaux bus et d'un hors-bord, acquis sur fonds propres de la régie.

La cérémonie, organisée dans l'enceinte de l'ancienne direction générale, s'est tenue sous la présidence de la Secrétaire générale aux Finances, représentant le Ministre Doudou Fwamba Likunde Li-botayi, en présence des directeurs provinciaux et urbains. L'acquisition de ces engins vise à améliorer la mobilité du personnel, afin d'aligner l'administration sur l'exigence de performance.

Dans son allocution, le Directeur général Etienne Utshudi Lutala a inscrit l'acte posé dans une vision plus large, celle du renforcement de l'Etat par l'amélioration du travail des agents publics. Il a martelé le caractère stratégique de cette acquisition, autant sur le plan social que sur le plan de la performance.

«La remise officielle des cinq grands bus et d'un hors-bord pimpant neuf que vous voyez devant vous, destinés au transport de cadres et agents de la DGRAD, marque une étape significative dans notre engagement de réaliser la vision éclairée de son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, d'améliorer les conditions de travail des agents publics, la première et la plus importante ressource qui assure le développement et la modernisation d'un pays », a déclaré le DG Etienne Utshudi, en introduction.

Il a, à l'occasion, a rappelé que la DGRAD, attendue comme acteur majeur du financement de l'action publique, ne peut atteindre ses objectifs sans un minimum d'outils et d'accompagnement institutionnel. « La DGRAD, appelée à mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation du programme du gouvernement de la République, ne peut y arriver, sans l'accompagnement de son Excellence Doudou Fwamba Likunde Li-botayi, Ministre des Finances, qui prête toujours une oreille attentive à tous les besoins exprimés par la DGRAD dans le cadre de l'accomplissement de sa mission. »

Sur le plan procédural, la Direction Générale a tenu à préciser le cadre légal et financier de l'opération, en soulignant que l'acquisition a été faite sur fonds propres d'investissement, en suivant les règles de la commande publique.

Plus d'efficacité, plus d'abnégation et de confort

Pour le DG, on ne peut pas exiger un rendement supérieur si l'on néglige les conditions concrètes d'exécution du travail. La logistique devient alors une composante de la réforme. «Le Ministre des Finance, à travers la DGRAD, s'est investi pour accueillir ces véhicules et les remettre officiellement aujourd'hui aux cadres et agents de la DGRAD, afin de permettre à ces derniers d'accomplir leur mission de mobilisation de recettes non-fiscales au profit du Trésor Public, avec plus d'efficacité, plus d'abnégation et de confort, pour rendre un service de qualité à la nation congolaise », a-t-il indiqué.

Etienne Utshudi Lutala a également contextualisé l'annonce par les résultats et la résilience de la régie, soulignant que, malgré un environnement contraignant, la DGRAD a tenu un rôle utile dans l'équilibre macroéconomique.

« Au cours de l'exercice 2025, en dépit de pesanteurs exogènes, réduisant la capacité mobilisatrice de recettes non-fiscales de la DGRAD, celle-ci a contribué significativement à la stabilité macroéconomique observée au cours de cette année. » Ensuite, le DG a rappelé que la DGRAD a été distinguée à l'issue de la retraite stratégique du ministère des Finances, puis engagée dans une nouvelle phase avec la signature du contrat de performance.

« Ce qui a amené Son Excellence Monsieur le Ministre des Finances, à la clôture de la retraite stratégique du ministère des Finances, tenu du 13 au 16 février 2026 à Kinshasa, à décerner à la DGRAD le prix d'encouragement pour les recettes réalisées au cours de cet exercice 2025, dans un contexte difficile et pour la première fois, sans la redevance minière liée à l'exportation du cobalt.

La retraite stratégique du ministère des Finances a été également marquée par la signature du contrat de performance pour l'exercice 2026. Et dans ce contrat, la DGRAD a pris l'engagement de mobiliser les recettes non-fiscales de l'ordre de CDF 5474 milliards, tel que fixé dans la loi de finances numéro 25/060 du 29 décembre 2025, pour l'exercice 2026. » Pour la Direction générale, la mobilité du personnel n'est donc pas un luxe, mais s'inscrit dans le paquet des conditions à réunir pour atteindre, voire dépasser, les assignations.

« L'atteinte, pourquoi pas le dépassement de ces assignations, est tributaire tant de la gouvernance et de la poursuite de réformes en matière d'ordonnancement et de recouvrement des recettes non-fiscales, ainsi que de la gestion efficace des ressources humaines. »

L'avertissement responsable de la Secrétaire générale aux Finances

Prenant la parole en sa qualité de cheffe de l'administration des Finances, la Secrétaire Générale a salué une initiative qui matérialise, selon elle, l'orientation du Chef de l'Etat et du Gouvernement, tout en appelant les bénéficiaires à la responsabilité dans l'usage du matériel.

« Je ne peux évoluer sans féliciter la haute direction de la DGRAD, qui s'inscrit dans la vision de son excellence, Félix Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, qui a toujours exprimé son souci pour le bien-être du peuple congolais, tel que cela se traduit dans le programme du gouvernement, conduit par Mme Judith Suminwa Tuluka, Première Ministre, Cheffe du gouvernement, sous le proche accompagnement de M. Doudou Fwamba Likunde Li-botayi, ministre des Finances. »

Elle a insisté sur la logique d'investissement et sur la nécessité d'en garantir la durabilité : « Cette vision se concrétise aujourd'hui par l'acquisition, sur fond propre de la régie, des outils de travail pour la mobilisation de recettes. En ma qualité de chef de l'administration des Finances, je ne peux qu'encourager de telles actions, que je voudrais inviter les bénéficiaires à les protéger pour qu'ils servent longtemps. » Et de conclure sur l'esprit attendu : faire de ces moyens un tremplin pour produire davantage, afin d'ouvrir la voie à d'autres investissements.

« Mon souhait est de voir ces engins utilisés en toute conscience pour produire davantage de recettes qui permettront, à travers les missions reconnues de droit à la DGRAD de réaliser d'autres investissements au profit du service et du personnel. »

Dans le même élan, la délégation syndicale a salué la démarche, se disant satisfaite de voir des préoccupations concrètes du personnel prises en compte. Un point important, tant l'amélioration des conditions de travail reste un levier de pacification sociale au sein des services publics.