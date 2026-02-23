Congo-Kinshasa: Prix du Leadership Minier Responsable/Edition 2025 - Louis Watum décerne des trophées au CAMI, CEEC et FOMIN

La cérémonie de la première édition du Prix du Leadership Minier Responsable en RDC a été rehaussée, le mercredi 18 février 2026, à Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa, de la présence du Ministre des Mines, Louis Watum Kabamba. C'est lui-même, en personne, qui a remis les prix aux lauréats. Cette première, édition 2025, a été organisée, sous le haut patronage du ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, à l'initiative d'un Comité pluridisciplinaire d'experts nationaux et internationaux de haut niveau et des journalistes spécialisés dans le secteur minier congolais.

Ces prix ont été décernés pour servir de catalyseur de l'émulation et pour encourager les mandataires publics, les dirigeants des entreprises minières ainsi que les chefs de services spécialisés à intensifier leurs efforts en matière de bonne gouvernance, de transparence administrative, de respect des normes légales et de contribution effective au développement national, chacun dans son domaine. À en croire les organisateurs, c'est une initiative citoyenne, qui s'inscrit pleinement dans la droite ligne de la vision du Chef de l'État visant à promouvoir l'excellence, l'éthique, la performance, la responsabilité et la transparence dans la gestion du secteur minier.

En présence de quelques députés nationaux et sénateurs, du Ministre des Mines, du secrétaire général aux Mines, et des Chefs d'Établissements et Services spécialisés du ministère des Mines, le coordonnateur du Prix du Leadership Minier Responsable en RDC, Marcel Mubenga a présenté la portée de ce prix et les raisons fondamentales à la base de l'initiative.

Les mines, cœur battant de l'économie congolaise

« C'est un immense honneur et un réel plaisir pour moi de saluer votre présence dans ce beau cadre aujourd'hui, à l'occasion de la cérémonie de remise des prix de la première édition de cette nouvelle initiative dénommée : « Prix du Leadership minier responsable en RDC » aux acteurs qui font battre le coeur d'un secteur, moteur de l'économie congolaise et tellement vital, que personne ne saurait rester indifférent quant à la manière dont il est géré », a déclaré Marcel Mubenga, Coordonnateur du Comité pluridisciplinaire du Prix du Leadership Minier Responsable.

Inspiré par une maxime de Saluste, Monsieur Mubenga a souligné que tous les hommes, qui cherchent à se distinguer des autres animaux, doivent s'efforcer à laisser des traces indélébiles pérennisant leur vie, afin qu'on en parle en bien, qu'ils soient présents ou absents, morts ou vivants étant donné qu'ils se sont distingués des autres par leurs bonnes oeuvres.

Un processus rigoureux de sélection

Notons que pour cette première édition du Prix du Leadership Minier Responsable en RDC, trois services spécialisés du ministère des Mines étaient nominés. Il s'agit du Centre d'Expertise, d'Évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses (CEEC), du Fonds Minier pour les Générations Futures (FOMINES) et du Cadastre Minier (CAMI).

Ainsi que l'a témoigné Maître Georges Bokundu, député national et expert du secteur minier, la sélection de ces lauréats, s'est basée sur un processus rigoureux, objectif, transparent et indépendant, mené sur une période de douze (12) mois de l'année 2025, comprenant des activités de suivi institutionnel, des enquêtes de terrain et des sondages d'opinion. Dans ce processus, chaque entreprise minière, chaque service spécialisé, chaque entité de traitement ou coopérative minière, est suivi pour ses bons et loyaux services rendus à la Nation au travers d'actions d'éclat, lesquels font ressortir la preuve d'un dévouement exceptionnel à la patrie.

Le jury ayant abouti à la sélection de ces lauréats est constitué d'une équipe pluridisciplinaire d'experts nationaux et internationaux de haut niveau, appuyés par des journalistes spécialisés et chroniqueurs reconnus du secteur minier congolais.

Les nominés retenus sont ceux qui se sont distingués par leur leadership responsable, leur engagement avéré en faveur de la bonne gouvernance, leur contribution tangible à la mise en oeuvre de la politique minière nationale, leurs actions d'éclat ou à impacts visibles, contribuant au développement de la Nation.

Les actions d'éclat au CEEC

Le CEEC a été primé sur base de plusieurs actions d'éclat réalisées par le par l'actuel Directeur Général et son comité de gestion. Cet établissement public a relevé plusieurs défis sur les plans technique, administratif et social.

Le CEEC s'est affirmé comme Autorité de Certification au sens du code minier par :

La concrétisation du « Projet Laboratoires CEEC », lequel a permis à l'État congolais de disposer des instruments de laboratoire à multiples applications d'analyses des métaux. Ce qui a permis aux services de l'évaluation de détecter, évaluer et taxer tous les sous-produits miniers contenus dans les métaux majeurs.

Depuis 2023, le CEEC s'est doté de laboratoires d'analyses des métaux à Musompo dans la ville de Kolwezi (Province du Lualaba) et, est en voie d'installer des laboratoires similaires à Lubumbashi, Kipushi et Sakania (Province du Haut-Katanga);

L'acquisition d'un immeuble à Lubumbashi pour regrouper, en un siège, tous les services et travailleurs en son sein ;

Le renforcement des capacités du personnel (des agents et cadres), formation d'une nouvelle génération d'experts en diamants après plus de 30 ans au CEEC en partenariat avec de grandes écoles internationales en gemmologie, triage, évaluation et taillerie des diamants.

La conception et l'utilisation avec succès du logiciel E-TRACE MINES, pour la gestion et le suivi des lots prêts à l'exportation de l'échantillonnage jusqu'au pays de destination finale, en passant par les points de sorties du territoire et les pays de transit.

La mise en place des bureaux de traçabilité ordinaires et dédiés dans toutes les filières et postes de sorties pour faciliter les exportations des minerais.

L'accomplissement de son rôle d'interface entre l'État et les diverses institutions de mise en oeuvre des mécanismes régionaux et internationaux de traçabilité et de certification pour un approvisionnement raisonnable. (SCPK, CIRGL, OCDE,....)

L'implémentation des représentations extérieures en exécution des dispositions du Règlement minier sur le suivi des exportations dans les pays de transit et de destination finale;

Sur le plan social, un climat de paix dans la relation employeur et personnel non sans compter la signature de la convention collective venant compléter les avantages sociaux prévus par le Code du travail.

Le mérite du CAMI

Au Cadastre Minier, plusieurs réalisations sont à l'actif du comité de gestion depuis l'avènement du Directeur Général Popol Mabolia. La gestion du domaine ou patrimoine minier congolais se présente de la manière suivante :

L'assainissement du fichier cadastral en récupérant de milliers de Km2 (31.000 Km2) superficies, carrés et concessions minières gelés par des tiers ou zones non conformes;

L'amélioration de la transparence via un portail en ligne qui permet l'accès et la vérification à distance pour tout le monde;

La restructuration administrative et la modernisation des processus avec des outils technologiques à l'aide de l'intelligence artificielle pour la meilleure gouvernance et l'attractivité des investissements ;

La mise à jour du fichier minier cadastral pour la meilleure traçabilité afin d'éviter toute superposition et tout conflit d'empiètement;

La révision des barèmes des frais, droits superficiaires pour non seulement valoriser le sol et sous-sol congolais mais aussi de renflouer les caisses de l'État congolais.

La gouvernance exemplaire au FOMIN

Le FOMIN (Fonds Minier pour les générations Futures) est un établissement public de la RDC, qui a pour mission principale de constituer des richesses matérielles et /ou financières en nature ou en numéraire, en vue de contribuer à la pérennisation de la recherche minière pour garantir l'après-mine en faveur des générations futures.

Conformément aux assignations et missions lui confiées, les fonds de FOMIN sont repartis de la manière suivante : 80% pour les investissements et 20% pour son fonctionnement. Le DG de FOMIN a sagement orienté les frais de fonctionnement de cet établissement dans un investissement durable qui fait de FOMIN une entreprise bien installée et bien équipée pour poursuivre sa mission dans les meilleures conditions.

En ce qui concerne les réalisations avec les 20% destinés au fonctionnement, le Comité de gestion a utilisé ces fonds judicieusement comme suit :

Achat d'un terrain dans la commune de la Gombe pour construction d'un immeuble de 17 niveaux dont le coût total est de 25 millions et 15 millions sont déjà payés ;

Achat d'un immeuble encore dans la commune de la Gombe à 11 millions de dollars US ;

Achat d'un siège social avec bureaux pour l'antenne FOMIN de Lubumbashi ;

Achat d'un siège social avec bureaux pour l'antenne FOMIN de Kolwezi.

En ce qui concerne les réalisations avec les 80% destinés aux investissements, le comité de gestion a posé des actions suivantes :

Financement du projet PRIMERA GOLD, devenue GOLD TRAIDING DRC, à hauteur de 25 millions USD sur instruction de la haute hiérarchie, c'est une prise de participation en attente des dividendes en récompense de son investissement.

Financement de l'acquisition des laboratoires ultra-modernes du CEEC, (Centre d'Expertise d'Évaluation et Certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses), avec 19 millions USD. Le CEEC qualifié de meilleur élève est en train de rembourser ce crédit.

Financement de ARECOMS avec 15 millions de dollars US sur la stratégie des prix du cobalt qui avait sensiblement baissé.

Financement d'un projet minier de développement communautaire dénommé BABILI MINING à Nyangezi à hauteur de 18 millions US, pour élever le niveau de vie de population trop bas et très pauvre.

Financement d'un projet d'exploitation de goudron pour produire de bitume à moindre coût, dans le Kongo Central avec la société GECOTRANS, à hauteur de 14 millions de dollars US

Financement de l'EGC avec 12 millions US, pour atteindre la production du premier lot de 1000 tonnes de cobalt dits « propres, traçables et responsables » ;

Financement de la recherche géologique en RDC pour des générations futures à travers la société internationale XCALIBUR qui est spécialisée dans la cartographie géophysique aéroportée, avec 24 millions de dollars américains. Les données géologiques de cette recherche seront confiées au Service Géologique National, SGN;

Financement d'un projet d'exploitation d'or dans une province à vocation minière, le Bas-Uélé, avec 6 millions de dollars dont le remboursement est prévu en 2 ans.

Financement d'un méga projet de construction de la route Likasi-Solwezi, le coût total du projet est de 160 millions, le FOMIN a déjà contribué avec 80 millions et ce projet est très bénéfique, car sur 8 ans, le FOMIN pourra, à travers trois stations de péage, gagner 53 millions dollars américains;

Appui significatif pour secourir le déficit de trésorerie du gouvernement central, à travers le ministère des Finances sous le Ministre Doudou Fwamba avec 200 millions de dollars; Au total plus de 490 millions de dollars US sur les 500 millions US collectés, ont été utilisés pour financer des projets en RDC dont la procédure a requis l'aval de la hiérarchie ou du gouvernement.

Des témoignages des experts du secteur

Plusieurs intervenants ont pris la parole pour saluer cette initiative, notamment Félix Wazekwa, artiste musicien et intellectuel congolais, qui a salué une initiative destinée à encourager les mandataires publics à privilégier le développement du pays, dans leur prestation. Maître Georges Bokundu, député national, expert du secteur minier, qui a témoigné de l'honnêteté de la sélection ayant conduit à l'octroi du prix à chaque lauréat, le professeur Dona Kampata, géologue et expert du secteur a parlé du paradoxe congolais, Leonnide Mupepele, est revenu sur le deal du siècle RDC-USA, avant de parler de minerais stratégiques et critiques.

Le secrétaire général aux Mines, qui a pris la parole au nom du ministre, Louis Watum a félicité les heureux lauréats, tout en insistant sur l'importance, pour les responsables des services de respecter les lois qui encadrent ce secteur.

C'est alors qu'enfin, les prix ont été remis par le ministre des Mines en personne aux responsables de chaque service nominé, après explications et témoignages de ce pourquoi chacun a été sélectionné. Le ministre a appelé de tous ses vœux la restauration de l'autorité de l'État, l'éradication de la corruption et de la complaisance dans la gestion. C'est pourquoi il a salué et soutenu l'initiative de ce prix. De son avis, la RDC a besoin des leaders, d'excellence et des dirigeants ayant le sens de responsabilité, comme le recommande le Prix du Leadership Minier Responsable.