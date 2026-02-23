Congo-Kinshasa: Remise-reprise effective, OCC - Christelle Muabilu officiellement installée aux fonctions de Directeur Général a.i

C'est ce jeudi 19 février 2026, dans la salle Eugène Selebongo du Secrétariat Général au Commerce Extérieur, qu'a eu lieu la cérémonie officielle de remise et reprise à la tête de l'Office Congolais de Contrôle, Établissement public à caractère scientifique et technique. Cette cérémonie s'est tenue conformément à l'arrêté Ministériel n° 064/CAB/MIN.COMEXT/LKN/02/2026 du 17 février 2026, portant suspension, à titre conservatoire, d'un Directeur Général d'un Etablissement public dénommé Office Congolais de Contrôle, OCC en sigle, avec pour effet immédiat, la remise et reprise entré le Dr Etienne Tshimanga Mutombo, Directeur Général suspendu et Madame Christelle Muabilu, désignée Directeur Général ad intérim. Le Directeur Général suspendu était représenté par le Coordonnateur de la Direction Générale, Monsieur Pierrot Mwambanzambi.

La cérémonie a été présidée par le Secrétaire Général au Commerce extérieur, Monsieur Eugène Manga Manga, en présence du Directeur de Cabinet Adjoint, Monsieur Onésime Byombuka Sadiki, représentant Son Excellence Monsieur le Ministre de tutelle empêché, du Conseil d'Administration de l'OCC conduit par son Président, l'Honorable Fortunat NDAMBO MANDJANDJU, du Président de la Délégation Syndicale Nationale, Monsieur Chirho CHIRUZA, ainsi que des Chefs des départements centraux.

Elle a débuté par l'exécution de l'hymne national, suivie d'une courte prière, dans une atmosphère empreinte de solennité et de responsabilité. Dans son allocution, le Secrétaire Général au Commerce extérieur a rappelé le caractère légal et conservatoire de la mesure prise par l'autorité de tutelle, précisant qu'elle ne constituait nullement un jugement définitif. Il a exhorté l'ensemble des cadres et agents à faire preuve de maturité, de discipline et de loyauté institutionnelle, en privilégiant la stabilité de l'établissement, la continuité du service public et la crédibilité de l'administration.

Soulignant le rôle stratégique de l'OCC dans la protection de l'économie nationale, la régulation des échanges commerciaux et la sécurité des consommateurs, il a invité chacun à œuvrer dans l'unité et à éviter toute division, tout en formulant ses vœux de succès à Madame le Directeur Général intérimaire. S'en est suivi la lecture du Procès-verbal de la remise-reprise, la prise d'acte par le Directeur de cabinet Adjoint et la signature du PV par les témoins de la cérémonie dont les deux précités ainsi que le Président de la Délégation syndicale nationale de l'Office.

De retour au siège de la Direction Générale pour la cérémonie d'installation, Madame Christelle Muabilu, a exprimé sa gratitude à Dieu pour cette étape importante et s'est engagée à assurer la continuité du service dans le respect de la vision du Président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Consciente de l'ampleur de la mission, elle a témoigné sa gratitude à Son Excellence Monsieur le Ministre du Commerce extérieur pour la confiance renouvelée.

Le Directeur Général ad intérim, Madame Christelle Muabilu, a appelé à la cohésion, à la collaboration et à la responsabilité collective de tous les cadres et agents afin de poursuivre, avec sagesse et dévouement, la mission régalienne de l'OCC au service de l'Etat, de l'économie nationale et de la protection des consommateurs.