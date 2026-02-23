Madagascar: Groupe SODIAT - Quatre cadres dirigeants placés en détention préventive

Ces nouvelles incarcérations risquent de provoquer des impacts directs sur les activités des 4 000 employés du Groupe SODIAT.

Énième rebondissement dans l'affaire SODIAT

Vendredi dernier, quatre cadres dirigeants dudit groupe ont été placés en détention préventive à la prison d'Antanimora, après leur déferrement devant le juge d'instruction du Pôle anti-corruption, aux 67Ha.

Tous sont des hauts responsables auxquels ont été confiés des rôles clés au sein du conglomérat de l'opérateur Mamy Ravatomanga. Ces quatre personnes incarcérées se composent de trois femmes, à savoir la Directrice de coordination, la Directrice juridique et des ressources humaines, et la Directrice administrative et financière, ainsi que d'un homme, en la personne du Directeur administratif et financier de la société Amarante.

Quant à José Andrianasolo, vice-président du Groupe, et Éric Razanamparany, Directeur général, ils sont placés sous contrôle judiciaire. Selon un communiqué du Pôle anti-corruption, 8 personnes et 12 sociétés sont impliquées dans le dossier. Ces individus sont accusés notamment de blanchiment de capitaux, abus de position dominante, abus de biens sociaux, fraudes fiscales, corruption, favoritisme et abus de fonction.

Des charges très lourdes pour des cadres supérieurs qui n'ont fait qu'assumer pleinement leurs missions et attributions professionnelles, conformément à leur statut. Le dossier concerne l'attribution de quotas dans l'exportation de litchis.

Il serait question de traitement inégalitaire entre les entreprises membres du Groupement des exportateurs de litchis (GEL). Une société de Mamy Ravatomanga, basée à Maurice, aurait joué un rôle d'intermédiaire entre les exportateurs malgaches et des sociétés européennes, et achèterait les produits à un prix très bas pour en tirer le maximum de profits. Les bénéfices perçus dans le business seraient ensuite blanchis dans les sociétés de Mamy Ravatomanga à Maurice.

Victimes collatérales

À l'issue de ce déferrement de vendredi, le juge d'instruction du Pôle anti-corruption a également prononcé un mandat d'arrêt international contre le PDG du Groupe SODIAT. Pour rappel, ce dernier est en détention à l'île Maurice depuis le 2 décembre 2025. Cette décision du PAC survient alors que le procès du puissant homme d'affaires malgache devant la justice mauricienne devrait avoir lieu demain, sauf changement.

En ce qui concerne ces cadres supérieurs du Groupe SODIAT incarcérés vendredi, ils avaient déjà été placés en garde à vue auprès de la Brigade criminelle depuis une dizaine de jours.

Bon nombre d'observateurs estiment que ces personnes sont victimes d'une procédure visant à affaiblir davantage Mamy Ravatomanga. Ce sont, en quelque sorte, des victimes collatérales dans une affaire de règlement de comptes politiques.

Nul n'ignore, en effet, que la raison d'être de toute société commerciale est de faire des profits. Cela ne constitue nullement une infraction. Par ailleurs, durant cette période, toutes les décisions concernant l'exportation de litchis émanent du GEL, qui regroupe plus d'une centaine d'opérateurs de la filière.

Arrêt définitif

En tout cas, cette nouvelle affaire risque de provoquer des impacts directs sur les 4 000 employés du Groupe SODIAT, qui sont déjà en situation d'angoisse permanente et menacés de suspension de salaire et de départ en chômage technique forcé depuis le début de cette crise politique.

Selon une source concordante, ce sont ces responsables, qui viennent de passer leurs premiers jours de prison, qui seraient en contact avec l'Agence de recouvrement des avoirs illicites (ARAI) pour négocier le déblocage des salaires de ces derniers.

Avec ce changement brusque, le risque d'un arrêt définitif de toutes les activités du Groupe SODIAT n'est pas à écarter. La semaine dernière, ce sont les employés de la Polyclinique d'Ilafy qui ont pris la décision de suspendre le service de dialyse au sein de cet établissement hospitalier, faute de paiement de salaires. Une initiative mettant en danger la vie des 156 patients, privés de ce protocole de traitement.