Sénégal: Couverture sanitaire universelle - Diourbel : près de 30 000 personnes enrôlées à Diourbel en 2025

Diourbel — L'Agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle (SEN-CSU) a enrôlé près de 30 000 personnes dans la région de Diourbel en 2025, afin de faciliter leur accès à des soins de santé de qualité et accessibles, a appris l'APS de son chef de service régional, Pape Malick Kane.

Dans la région, les opérations d'enrôlement ont démarré juste après le Grand Magal de Touba, en août 2025. "Aujourd'hui, nous sommes à près de 30 000 personnes enrôlées, avec différentes composantes, notamment les enfants talibés, les groupes organisés, les élèves et les adhésions familiales", a-t-il expliqué dans un entretien avec l'APS.

Le chef de service régional a assuré que l'Agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle ne reste pratiquement rien devoir aux structures sanitaires de la région.

En 2025, elle a payé près d'un milliard trois-cent millions de francs CFA à l'ensemble des structures sanitaires de Diourbel.

Pour le premier semestre de 2026, environ cinq cents millions de francs CFA ont déjà été remboursés aux structures sanitaires, a-t-il précisé.

Dans cette dynamique, l'agence a signé des conventions avec plusieurs groupes organisés, dont le Hizbut Tarqiyyah, le dahira Moukhaddamatoul Khidma de Touba, Touba Ca Kanam et les Baye Fall, entre autres.

Les services régionaux de la SEN-CSU ont pour mission d'enrôler les bénéficiaires et de produire des cartes pour une meilleure prise en charge sanitaire des populations, a expliqué M. Kane.

Il a indiqué que, dans la région de Diourbel, la prise en charge des prestations est entièrement assurée par l'agence.

Selon lui, les cartes sont déjà disponibles et les bénéficiaires ont commencé à recevoir des soins dans les structures sanitaires.

Pour se rapprocher davantage des populations, l'agence, après avoir signé des conventions avec les pharmaciens et les structures sanitaires de la région, a installé des bureaux CMU dans les centres de santé et les hôpitaux de Diourbel. Ces bureaux délivrent des lettres de garantie, des bons de commande de médicaments et orientent les bénéficiaires.

Le service régional de la couverture sanitaire universelle a également conclu des partenariats avec des officines privées, afin de permettre aux patients d'acquérir les médicaments non disponibles dans les structures sanitaires.

"Cela permet aux patients enrôlés d'éviter de longs déplacements pour se soigner", a souligné Pape Malick Kane.

Avec la réforme de 2024, l'Agence nationale de couverture sanitaire universelle est devenue l'assureur principal, avec une plus grande diligence dans le paiement des factures dues aux structures sanitaires, a-t-il ajouté.