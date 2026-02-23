Sénégal: Filière des phyto-médicaments - validation de 17 projets de recherche par la tutelle

Dakar — Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a validé 17 projets de recherche en matière de phyto-médicaments, à l'issue de missions de benchmarking conduites en Indonésie, en Inde et au Burkina Faso, dans le cadre de la relance de l'industrie pharmaceutique, a-t-on appris lundi de l'équipe de pilotage desdites missions.

Des équipes mixtes associant chercheurs universitaires, cliniciens et industriels ont été constituées pour les besoins de ces missions, et des enquêtes ethnobotaniques encadrées ont été également lancées dans ce cadre.

"Des pathologies prioritaires à forte morbidité nationale ont été identifiées, 17 projets de recherche ont été validés, des équipes mixtes associant chercheurs universitaires, cliniciens et industriels ont été constituées, et des enquêtes ethnobotaniques encadrées ont été lancées", a expliqué docteur Mor Diagne, conseiller technique en pharmacie du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique.

Il prenait part à l'atelier de restitution de ce benchmark effectué la Task Force RDIF (Recherche, développement, innovation et formation) au Burkina Faso, en Indonésie et en Inde.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, le choix de ces pays s'explique par le fait que la pharmacopée traditionnelle y a été sécurisée, les procédures d'enregistrement adaptées clairement définies, des plateformes technologiques de standardisation mises en place et la collaboration avec les praticiens traditionnels institutionnalisée.

Soulignant que cette transformation est en marche au Sénégal, il indique que les 17 projets validés ciblent des pathologies prioritaires et mobilisent des équipes multidisciplinaires.

Les comités thématiques de la Task Force RDIF sont installés et opérationnels, a-t-il indiqué, affirmant qu'un processus de formalisation progressive de la pharmacopée nationale est engagé.

"Il s'agit d'un changement de paradigme majeur. Nous passons ainsi de la tradition à la preuve scientifique, puis de la preuve scientifique à l'industrialisation conforme aux exigences réglementaires et aux standards de qualité internationaux", a souligné docteur Mor Diagne, précisant que cette articulation entre tradition et science constitue l'un des fondements de la stratégie nationale en matière de phyto-médicaments.

"Ce benchmark ne nous dit pas de reproduire un modèle, il nous dit que la catégorie des médicaments traditionnels améliorés peut constituer un levier rapide d'industrialisation et que la standardisation doit être structurée comme un pilier national", a pour sa part relevé Jean Marie Dognon, en charge de ce projet à l'Agence belge de développement (Enabel).

Il estime que l'intégration des praticiens de la médecine traditionnelle nécessite un cadre institutionnel clair, ajoutant que l'industrialisation n'est possible que si la régulation accompagne la montée en puissance de ce secteur.

Selon Guy Njambong, représentant de l'Organisation mondiale de la Santé (Oms), "l'enjeu, aujourd'hui, est d'accélérer l'alignement avec la stratégie mondiale 2025-2034, de renforcer la recherche et la production locale, et de consolider la réglementation et la surveillance post-marketing".

Relevant que le continent africain compte 34 instituts spécialisés dans 26 pays, il renseigne que 19 pays produisent localement des médicaments traditionnels, le nombre de produits enregistrés étant passé de 53 à 89 dans 14 pays entre 2012 et 2020.