Sénégal: Louis François Mendy atteint les minima pour les prochains championnats du monde en salle

Dakar — Le hurdler sénégalais Louis François Mendy a atteint les minima qualificatifs pour les prochains championnats du monde d'athlétisme en salle, prévus en mars prochain, en terminant premier au 60 mètres haies du meeting international d'Ourense (Espagne), ce week-end, avec un chrono de 7'63.

Les minima pour les prochains championnats du monde en salle prévus à Toruń, en Pologne, ont été fixés à 7.63.

En plus d'obtenir son ticket pour ce rendez-vous, , il améliore le record national dont il était le détenteur (8.68).

Louis François Mendy est en train de retrouver sa forme en attendant les prochaines joutes internationales.

En septembre 2025, il avait été éliminé sur abandon en demi-finales du 110 mètres haies aux championnats du monde d'athlétisme à Tokyo, au Japon.

Un an plus tôt, l'ancien pensionnaire du Centre de développement africain de l'athlétisme (CDAA) et de l'AVEC, l'Athletic Vosges Entente Clubs (France), avait échoué en demi-finale des Jeux olympiques de Paris 2024.