Madagascar: Affaires fournisseurs - La FMF renvoie la balle à la FIFA

Les revendications des fournisseurs impayés de la Fédération malgache de football circulaient depuis plus d'une semaine sur les réseaux sociaux. Plus de vingt-cinq prestataires haussent le ton. Les sociétés concernées ont tenu une conférence de presse avant le week-end. Le président de la FMF, Alfred Randriamanampisoa, est revenu sur cette affaire samedi, lors de la cérémonie de signature du contrat du sélectionneur Corentin Martins, au stade Barea, à Mahamasina.

«Depuis 2017, la fédération n'a plus le droit de régler les factures sans la validation de la Fifa. Il est possible que les dossiers de certains fournisseurs n'aient pas été complets. Il y a aussi des prestations déjà réglées, mais des sociétés réclament des retards d'un ou deux mois, alors que ces délais ne figurent ni sur les factures ni sur les bons de commande», explique le président de la FMF.

Les représentants des fournisseurs, dont celui en charge de l'approvisionnement de matériel informatique, ont dénoncé la semaine passée leurs sept mois d'arriérés, pénalités comprises. « Des hôtels, restaurants, loueurs de voitures et autres n'ont pas été réglés depuis 2023 et 2024... dont les valeurs s'élèvent à environ 100 millions ariary », peut-on lire dans leur publication. Affaire à suivre...