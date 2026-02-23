Madagascar: Affaires fournisseurs - La FMF renvoie la balle à la FIFA

23 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Les revendications des fournisseurs impayés de la Fédération malgache de football circulaient depuis plus d'une semaine sur les réseaux sociaux. Plus de vingt-cinq prestataires haussent le ton. Les sociétés concernées ont tenu une conférence de presse avant le week-end. Le président de la FMF, Alfred Randriamanampisoa, est revenu sur cette affaire samedi, lors de la cérémonie de signature du contrat du sélectionneur Corentin Martins, au stade Barea, à Mahamasina.

«Depuis 2017, la fédération n'a plus le droit de régler les factures sans la validation de la Fifa. Il est possible que les dossiers de certains fournisseurs n'aient pas été complets. Il y a aussi des prestations déjà réglées, mais des sociétés réclament des retards d'un ou deux mois, alors que ces délais ne figurent ni sur les factures ni sur les bons de commande», explique le président de la FMF.

Les représentants des fournisseurs, dont celui en charge de l'approvisionnement de matériel informatique, ont dénoncé la semaine passée leurs sept mois d'arriérés, pénalités comprises. « Des hôtels, restaurants, loueurs de voitures et autres n'ont pas été réglés depuis 2023 et 2024... dont les valeurs s'élèvent à environ 100 millions ariary », peut-on lire dans leur publication. Affaire à suivre...

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.