Madagascar: PFL - Disciples FC tenu en échec, FC Rouge surprenant

La 7e journée de la phase de conférences de la Pure Play Football League a été pleine de surprises, ce week-end. C'était le premier match sans victoire sur les sept disputés depuis le coup d'envoi du championnat pour Disciples FC. L'équipe de Vakinankaratra a été tenue en échec 1 partout sur sa pelouse par CFFA, hier au stade Vélodrome d'Antsirabe.

Thino s'offre le but de l'équipe hôte (43e) et Christiano a égalisé au retour des vestiaires pour le club d'Andoharanofotsy (47e). Dans la conférence Sud, Disciples FC conserve sereinement le fauteuil du leader, crédité de 19 points devant l'Elgeco Plus (14 points +4).

L'équipe du By Pass s'est séparée elle aussi 1 partout contre Mama FC à Imerintsiatosika. Zola a été l'auteur du but de l'équipe championne en titre (67e) tandis que l'artisan du but des assureurs a été Lova (69e). AS Sainte-Anne talonne de très près Elgeco Plus et occupe la 3e place avec 14 points (+3), après sa victoire 3-1 face à Antimo Record. Uscafoot vient de son côté d'arracher sa première victoire, 3-1 contre Cospn.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans la conférence Nord, FC Rouge est sur sa lancée. Cette équipe a surpris le leader Cosfa par 4 à 2 à Antaninkatsaka. Les Militaires encaissent ainsi leur première défaite en six matchs. Les Rouges ont mené 3 à 0 à la pause, buts signés Tino (18e, 44e) et Ismaël (25e). Ranona a inscrit le quatrième but du KO en seconde période (71e). Les deux buts du Cosfa ont été marqués par Kouly contre son camp et par le meilleur buteur actuel Massy (89e).