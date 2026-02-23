Madagascar: Ambohimalaza- La gendarmerie met la main sur des faux billets

23 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Samedi, vers 9 h 45, un cas de contrefaçon de billets a été signalé à la brigade d'Ambohimalaza. Le responsable d'un grossiste du quartier, après avoir compté ses recettes, a découvert que 200 000 ariary de la somme encaissée étaient des papiers vélin.

L'argent provenait d'une transaction avec un détaillant d'articles de consommation courante, réalisée par l'intermédiaire d'un livreur. Sur les 800 000 ariary remis, 600 000 étaient authentiques et 200 000 contrefaits, comme l'a confirmé la facture correspondante.

Les billets incriminés étaient des coupures de 10 000 ariary, au nombre de vingt. Plusieurs anomalies ont permis de confirmer leur caractère frauduleux. Ils avaient été photocopiés et découpés aux ciseaux, ne comportaient pas la tête de zébu ni le filigrane brillant, portaient tous le même numéro de série, présentaient une image du soleil terne et une texture différente de celle des vrais billets, moins souple et moins résistante.

Les 600 000 ariary authentiques ont été restitués au plaignant. Le livreur et le commerçant concernés ont été placés en garde à vue.

