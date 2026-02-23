Madagascar: Déplacement pésidentiel - Cap sur la France

Après Moscou, le colonel Michaël Randrianirina met le cap sur Paris. Il rencontre son homologue français, Emmanuel Macron, demain, au palais de l'Élysée.

Rendez-vous demain 24 février, à 14 heures, heure française. L'agenda d'Emmanuel Macron, président français, publié par le palais de l'Élysée, le confirme. Le colonel Michaël Randrianirina, Chef de l'État, aura un entretien avec son homologue français, à la date et à l'heure préalablement indiquées.

Ce déplacement du locataire d'Iavoloha en France sera scruté dans les moindres détails. Il intervient juste après sa visite officielle en Russie. Un enchaînement d'événements qui leur donne un caractère particulier, étant donné la conjoncture géopolitique mondiale, mais aussi en Afrique. La Russie et les États européens, dont la France, entretiennent une relation tendue depuis le début de la guerre en Ukraine.

Les Russes veulent supplanter les Français dans les relations bilatérales avec les pays d'Afrique francophone, ainsi que dans l'influence politique. Le fait que le colonel Randrianirina ait choisi d'effectuer sa première visite officielle auprès du président russe, Vladimir Poutine, avant de rencontrer le locataire de l'Élysée, est alors un geste diplomatique lourd de sens. Une démarche qui tranche avec celle de ses prédécesseurs, qui ont toujours réservé la primeur à la France.

Lors de sa rencontre avec son homologue russe, le locataire d'Iavoloha a même émis le souhait de faire de la coopération entre Madagascar et la Russie « un exemple en Afrique». Bon nombre d'observateurs malgaches attendent alors de voir la réponse politique d'Emmanuel Macron. Même la formule protocolaire qui sera appliquée à l'arrivée de l'officier supérieur en France et lors de son accueil au palais de l'Élysée sera décortiquée.

Coopération économique

À son retour de Moscou, samedi, le colonel Randrianirina a mis l'accent sur le faste avec lequel lui et sa délégation ont été reçus par les autorités russes. « Ça fait chaud au coeur de savoir qu'il y a encore une grande puissance qui reconnaît Madagascar à sa juste valeur », s'est-il félicité. Néanmoins, ce déplacement du locataire d'Iavoloha en France semble être une manière de maintenir un certain équilibre dans les relations internationales de la Grande île. Lui qui défend son attachement au multilatéralisme.

« Madagascar travaille avec tous les pays et n'a aucune intention d'exclure aucun pays », affirme le Chef de l'État dans une interview accordée à Russia Today (RT), jeudi. Justement, pour Emmanuel Macron, cette rencontre pourrait être une manière de préserver les liens avec Madagascar, à l'instar du Gabon, qui a également connu un changement extra-constitutionnel de pouvoir. L'enjeu est surtout d'éviter une rupture au profit de la Russie, comme avec les pays de l'Alliance des États du Sahel (AES).

Tandis que la Russie met en avant le volet militaire et sécuritaire, la France compte visiblement mettre un coup d'accélérateur sur le volet économique et social. Le colonel Randrianirina et Emmanuel Macron ont discuté des paramètres de ce déplacement en France, durant un entretien téléphonique, le 7 février. De nouveaux contours de la coopération bilatérale entre les deux pays devraient ainsi découler de la rencontre entre les deux hommes, demain.

Les bases de ce projet ont été jetées durant la visite du président français à Madagascar, en avril 2025. Une feuille de route portant sur six axes de coopération stratégique dans l'agriculture, l'énergie, la santé, l'enseignement supérieur, les infrastructures et les minerais stratégiques, entre autres, a été évoquée. Ce document servira de cadre pour donner une nouvelle dynamique à la coopération entre les deux pays.

L'association du patronat français, le Medef, sera aussi mise à contribution pour booster l'opération de charme de la France, dans cette optique d'une nouvelle dynamique de coopération. Durant ce séjour en France, le locataire d'Iavoloha devait aussi prendre part à un événement économique réunissant le patronat malgache et français. Des opportunités de partenariat dans une série de vingt-neuf projets concernant différents secteurs sont à l'ordre du jour de cet événement.