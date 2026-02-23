Madagascar: Humanitaire - La Première dame sur le front social

Elisa Randrianirina, épouse du Président de la Refondation de la République de Madagascar, multiplie ses actions sociales à travers Madagascar. Elle vient en aide aux sinistrés et aux populations vulnérables.

Des mois placés sous le signe de l'action sociale. L'épouse du Président de la Refondation de la République de Madagascar, Elisa Randrianirina, intensifie son engagement en faveur des plus vulnérables. Elle multiplie les initiatives solidaires : de l'aide apportée aux sinistrés de Toamasina après le passage de Gezani, en ce mois de février, aux soutiens destinés aux populations fragilisées dans plusieurs localités depuis décembre 2025. Ses actions visent à soulager les familles en difficulté et à promouvoir l'entraide nationale.

« Le volet social et la solidarité constituent une priorité pour Elisa Randrianirina, épouse du Président de la Refondation de la République de Madagascar. Lors des préparatifs face au cyclone Gezani, elle s'était déjà impliquée. Après les dégâts subis par la région Atsinanana, son équipe a manifesté sa solidarité envers la population de Toamasina par une descente sur le terrain à Toamasina depuis le 15 février 2026 », a communiqué l'équipe chargée de la relation avec la presse de la Première dame, le week-end dernier.

Prises en charge

Ses actions à Toamasina se sont concentrées sur l'aide d'urgence et l'organisation conjointe avec le comité exécutif. Du riz, des tôles, ainsi qu'une aide financière ont été distribués aux familles sinistrées afin d'atténuer les difficultés qu'elles subissent. La prise en charge des blessés, la distribution de médicaments ainsi que la réalisation de travaux communautaires, notamment le nettoyage des canaux et des voies d'évacuation, ont également été assurées. « L'objectif est de permettre aux habitants de reprendre rapidement leur vie quotidienne », mentionne le communiqué de presse.

Les interventions ont pris différentes formes, à savoir la distribution de nourriture et d'articles nécessaires à la vie quotidienne, le don de fournitures scolaires aux enfants, ainsi que la réalisation de travaux communautaires (HIMO).

Ces actions ont concerné les ménages vulnérables, les centres prenant en charge les personnes âgées et les enfants, ainsi que les personnes en situation de handicap. Elles ont permis la distribution de 153,7 tonnes de riz, 340 kilos de sucre, des kits scolaires ainsi que des chaises adaptées pour les malades et les personnes en situation de handicap, au cours des deux derniers mois.

Plus de quatorze mille bénéficiaires

Ces initiatives à Toamasina ne sont pas les premières menées par Elisa Randrianirina et son équipe. Depuis le mois de décembre, de nombreuses actions de solidarité ont été réalisées, touchant plusieurs zones d'intervention.

Le communiqué de presse rapporte 14 529 personnes bénéficiaires de ses initiatives dans différents sites, comme l'orphelinat placé sous la tutelle de la Police nationale à Ambatolampy, Behoririka (Dos de Chamsul), les fokontany 3G Hangar, Antohamadinika, Arivonimamo, l'Église luthérienne FLM 67 Ha, Ambohidratrimo, Ambohimanambola, Iavoloha, Anjohy Tana II, Ambatolampy Ambohijanaka, Ambohipeno Amoronakona, Antetezana Iavoloha, Vontovorona, Antsahameva Andraisoro, Ambohitsoa Andraisoro, Ambohitsimeloka Ambohimanambola, Andraisoro, Ankorondrano Andranomahery, Ankatso, Manohisoa Alasora, Ambatofotsy Tsiafahy, Alasora Ampahibato, la paroisse catholique de Behenjy, Ivatobe-Alatsinainy Ambazaha.