Madagascar: Appareils électrioniques - Des smartphones et ordinateurs à prix réduits

Des smartphones et ordinateurs portables à prix réduits seront désormais accessibles à des centaines de milliers de Malgaches, avec une attention particulière portée aux femmes, ainsi qu'aux étudiantes et étudiants.

Dans le cadre du Fonds DECIM (Fonds de Développement des Infrastructures et des Collectivités), financé par la Banque mondiale, 664 000 terminaux connectés à Internet seront vendus à prix subventionné. Parmi eux, 400 000 sont spécifiquement destinés aux femmes et aux filles, afin de réduire la fracture numérique de genre.

Parallèlement, une phase pilote offrira 1 400 ordinateurs portables à prix réduit aux étudiants des universités d'Antananarivo et de Fianarantsoa. Cette initiative vise à compenser l'accès limité à ces outils et à tester des approches de distribution avant un éventuel déploiement national. Les appareils sont répartis en deux catégories : la catégorie STEM, pour les filières scientifiques et techniques, et la catégorie générale, pour les autres disciplines.

Un réseau de neuf distributeurs officiels, dont Airtel Madagascar, Orange Madagascar, YAS, IZILI et Paositra Malagasy, soutient la mise en œuvre du programme. Comme l'explique Julie Andrianalimboahangy, spécialiste digitale du Fonds DECIM : « Grâce au réseau de distributeurs partenaires et au pilote laptops, nous allons donner à des centaines de milliers de Malgaches les outils pour construire leur avenir numérique. »

Place centrale

Avec ce lancement national des ventes subventionnées de smartphones et l'annonce du programme pilote de vente d'ordinateurs portables pour étudiants, le Gouvernement malgache entend donner un nouvel élan à l'accès au numérique.

Au cours de la cérémonie de lancement, qui s'est tenue ce samedi au Radisson Blu Tana Water Front, à Ambodivona, le ministre du Développement Numérique, des Postes et des Télécommunications, Mahefa Andriamampiadanana, a souligné : « La question du numérique, de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies occupe désormais une place centrale. » Il a ajouté : « Si l'on veut faire progresser Madagascar, il faut absolument entrer dans ce monde. »

L'objectif affiché est de réduire les inégalités d'accès aux technologies numériques dans le pays. Pour Atou Seck, Country Manager de la Banque mondiale à Madagascar: « Le développement numérique est un pilier central de la croissance inclusive et de la réduction de la pauvreté. »

Il a précisé qu'à Madagascar, le projet DECIM élargit l'accès aux services numériques de manière inclusive. « Bien au-delà du secteur technologique, le numérique crée des emplois et ouvre des opportunités concrètes dans de nombreux secteurs de l'économie », a-t-il insisté.

Le Fonds DECIM, financé par la Banque mondiale et géré par Bamboo Capital Partners, accompagne également le pays dans l'accès à l'électricité, aux solutions solaires hors réseau et promeut une gestion responsable des déchets électroniques.