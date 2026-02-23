Sénégal: Décès El Hadj Youssou Diouf - Khady Diène Gaye présente ses condoléances, évoque une 'épreuve douloureuse'

23 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le décès de l'attaquant de l'AS Saloum El Hadji Youssou Diouf, dimanche des suites d'un malaise, est une "épreuve douloureuse" pour toute la communauté sportive, a déclaré la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, en présentant ses condoléances à la famille du défunt.

"Partir ainsi, en pleine pratique de sa passion, est une épreuve douloureuse qui bouleverse toute la famille sportive et au-delà, l'ensemble de nos concitoyens attachés aux valeurs du sport", écrit-elle dans un message posté sur sa page Facebook.

El Hadji Youssou Diouf, sociétaire de l'AS Saloum, est décédé dimanche à Thiès.

Le joueur avait pris part à la rencontre opposant l'Amitié FC à l'AS Saloum. Il avait disputé environ 20 minutes de jeu dans ce match comptant pour la 16ª journée du championnat.

Remplacé en cours de match, il a été victime d'un malaise après le coup de sifflet final, alors qu'il se trouvait sur le banc de touche.

Selon la Ligue sénégalaise de football (LSFP), l'ancien joueur du Casa Sports n'était pas en situation de jeûne au moment des faits.

"En ces moments difficiles, j'adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses coéquipiers, à son club de l'AS Saloum ainsi qu'à toute la communauté sportive. Mes pensées les accompagnent dans cette épreuve", a ajouté Khady Diène Gaye.

Lire l'article original sur APS.

