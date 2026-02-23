Sénégal: La commune de Taïba Ndiaye consacre 60 % de son budget à la santé (Conseillère)

La municipalité de Taïba Ndiaye (Tivaouane ouest) consacre 60 % de son budget au secteur de la santé, a indiqué Coumba Ndiaye, la présidente de la commission santé de la mairie.

"La municipalité a épongé les 8 millions de francs CFA d'arriérés de médicament trouvés sur place. Cette dette a été non seulement apurée, mais l'enveloppe allouée à l'achat de médicaments a été successivement portée à 12 millions de francs CFA, puis à 15 millions de francs CFA cette année", a-t-elle renseigné.

Au-delà de l'apurement des dettes et du relèvement du budget alloué aux médicaments, la mairie prend en charge les salaires de l'ensemble du personnel des structures sanitaires de la commune, qui compte trois postes de santé et plusieurs cases de santé, a-t-elle poursuivi.

L'infirmier-chef de poste (ICP), Daouda Samba a salué les efforts consentis par l'actuelle équipe municipale dans ce secteur de la santé. "La santé est le secteur le plus choyé au niveau de la municipalité de Taïba Ndiaye", a-t-il témoigné, ajoutant que le maire Assane Ndiaye a remis récemment un important lot de médicaments au personnel des structures sanitaires.

Dans le cadre de son programme social, la municipalité a également acheté du riz et du sucre, pour une valeur globale de 15 millions de FCFA, destinés à des populations de 35 villages de la commune.

La présidente de la commission sociale, Penda Sarr, a assuré que la distribution de cet appui se fera "de manière démocratique et transparente". Elle a en outre indiqué que l'enveloppe destinée à la prise en charge d'ordonnances médicales de personnes indigentes, notamment, est revue à la hausse chaque année, et mise à disposition dès le début du mois de ramadan, malgré un contexte économique difficile.

"Mon combat quotidien est de trouver des solutions aux préoccupations des populations de Taïba Ndiaye. Je suis votre simple serviteur", a lancé le maire Assane Ndiaye.

L'élu local a annoncé l'inauguration prochaine de trois nouvelles cases de santé, destinées à rapprocher davantage les populations des structures de soins.