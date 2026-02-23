Sénégal: Inondations - Un projet a permis d'assister 8390 ménages pour 1 milliard 614.500.000 CFA (Ministère)

Dakar — Le Projet d'appui à la protection sociale adaptative (PAPSA), financé par la Banque mondiale dans le cadre du mécanisme de réponse aux inondations, a permis d'assister à ce jour 8390 ménages sur l'étendue du territoire national, pour un montant cumulé de 1 milliard 614.500.000 francs CFA, a-t-on appris du ministère de tutelle.

"Au total, ce programme a permis d'assister 8.390 ménages victimes des inondations sur l'ensemble du territoire national, soit 75.510 personnes, pour un montant cumulé de 1.614.500.000 francs CFA (un milliard six cent quatorze millions cinq cent mille francs CFA", lit-on dans un communiqué reçu des services du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités.

Il renseigne que ce département ministériel, par l'intermédiaire du Fonds de solidarité nationale, a démarré une deuxième phase de paiements, dans le cadre de laquelle 2.778 ménages de la région de Diourbel (centre) ont bénéficié d'une assistance pour un montant global de 551.100.000 francs CFA.

"Cette phase a permis d'assister 2.778 ménages dans la région de Diourbel, dont 2400 dans la ville de Touba, pour un montant global de 551.100. 000 francs FCFA (cinq cent cinquante et un millions cent mille francs CFA)", précise le communiqué.

Il ajoute que les opérations de paiement se poursuivront du mardi 24 au vendredi 27 février dans les autres régions touchées par les inondations, notamment à Dakar, Saint-Louis, Kaolack, Tambacounda et Thiès.

Selon le communiqué, à travers ces interventions, "l'Etat du Sénégal réaffirme son engagement à apporter une réponse rapide, efficace et appropriée aux populations sinistrées ainsi qu'aux ménages les plus vulnérables".