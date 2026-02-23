Sénégal: Qualification Qatar 2027 - Les Lions entament leur préparation ce lundi

Dakar — L'équipe nationale masculine de basketball entame ce lundi, dans la soirée, sa préparation de la deuxième fenêtre des qualifications à la Coupe du Monde FIBA 2027, au Stadium Marius Ndiaye, annonce la Fédération sénégalaise de basketball (FSBB).

La deuxième fenêtre des qualifications à la Coupe du Monde FIBA 2027 est prévue du 26 février au 1er mars au Stadium Marius Ndiaye.

La première séance d'entraînement des Lions sous les ordres du sélectionneur Ngagne Desagana Diop est programmée entre 21 heures et 23 heures au Stadium Marius Ndiaye.

Les quinze premières minutes de la séance seront ouvertes au public et à la presse.

Les travaux de réfection du Stadium Marius Ndiaye sont achevés et le parquet flambant neuf est désormais prêt à accueillir la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA QATAR 2027.

La Fédération sénégalaise de basketball a publié, samedi, la liste des joueurs convoqués pour le tournoi de Dakar de la deuxième fenêtre de ces qualifications, prévu pour démarrer pour démarrer jeudi et se poursuivra jusqu'au premier mars prochain.

Le sélectionneur national, Ngagne Desagana Diop, a gardé l'ossature de son équipe, troisième lors du dernier Afrobasket, en août 2025 en Angola.

L'ailier Babacar Sané, écarté au dernier moment avant l'Afrobasket 2025, fait son retour dans le groupe des Lions, au même titre que Mbaye Ndiaye et Cheikh Bamba Diallo, qui réintègrent également l'effectif.

Ngagne Desagana Diop a aussi fait appel au jeune ailier Kara Sène et Aziz Bandaogo.

Kara Sène, ancien membre de l'équipe nationale U18, avait déjà été invité à participer à la préparation des Lions pour l'Afrobasket masculin 2025.

Aziz Bandaogo, pivot de 2,13 mètres, évolue à Buyukccekmeec Istbanbul (élite Turquie).

L'équipe nationale masculine de basketball du Sénégal, logée dans la poule B, va affronter la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo (RDC) et Madagascar, à l'occasion de cette fenêtre qualificative.

Les Lions vont affronter les Éléphants de Côte d'Ivoire d'entrée jeudi à partir de 21 heures, avant d'enchaîner deux jours plus tard avec les Malgaches. Ils terminent le tournoi par les Congolais dimanche à partir de 21 heures.

Les qualifications pour la Coupe du monde FIBA 2027 se déroulent du 24 novembre 2025 au 2 mars 2027, avec 80 équipes nationales engagées pour décrocher l'une des 32 places de la phase finale organisée au Qatar.

Le format des éliminatoires reste inchangé, avec six fenêtres de compétition sur une période de 15 mois dans les quatre zones : Afrique (16 équipes), Amériques (16), Asie-Océanie (16) et Europe (32).

Au terme des qualifications, cinq pays africains vont obtenir leur ticket pour la Coupe du monde 2027, en plus de sept pays asiatiques, sans compter le Qatar, pays hôte, sept équipes des Amériques et douze équipes européennes.

L'Allemagne est la tenante du titre. Les États-Unis et l'ancienne Yougoslavie sont les nations les plus titrées de la compétition, avec cinq trophées chacune.

Voici la liste des joueurs convoqués :

Meneurs : Brancou Badio, Karim Mané, Jean Jacques Boissy, Cheikh Bamba Diallo

Ailiers : Karim Sène, Babacar Sané, Mbaye Ndiaye, Pape M Diop , Ibrahima Faye, Amar Sylla, Ousmane Ndiaye, Gora Camara

Pivots : Ibou Badji, Aziz Bandaogo