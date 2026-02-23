Madagascar: Barea - Corentin Martins rempile

Le président de la fédération, le ministre et Corentin Martins ont procédé samedi à la signature du renouvellement du contrat du sélectionneur. Sa mission reste la qualification à la CAN 2027.

Nouveau départ. Le sélectionneur des Barea, Corentin Da Silva Martins, poursuit son aventure à la tête de l'équipe nationale A pour un an renouvelable. La cérémonie de signature du renouvellement du contrat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération malgache de football s'est tenue samedi dans la salle VIP du stade Barea, à Mahamasina.

« Je poursuis avec la sélection malgache parce que j'ai pris du plaisir avec eux. Maintenant, il y a la qualification à la CAN 2027 à aller chercher », a confié Corentin.

Deux matchs amicaux sont prévus durant la fenêtre FIFA du 23 au 31 mars, dans le cadre de la préparation de la phase qualificative de la CAN 2027, dont les deux premières journées sont programmées entre le 21 et le 30 septembre.

« Nous discutons avec le président de la fédération au sujet du lieu du stage ainsi que des deux matchs amicaux que nous allons disputer. (...) Nous attendons encore quelques jours pour finaliser les adversaires et le lieu du stage », a mentionné le technicien franco-portugais. Son contrat est d'un an renouvelable, selon ses prestations et ses résultats.

Le ministre Alain Désiré Rasambany a souligné que les prestations du sélectionneur n'étaient pas revues à la baisse. «Nous avons conservé ses prestations et nous avons amélioré les conditions de travail. Nous avons ajouté un assistant et un préparateur physique.» L'État prend en charge 75 % et la fédération 25 %.

De nouvelles recrues

Le sélectionneur disposera d'un mois pour détecter et constituer son équipe en vue d'éventuels matchs amicaux en mars.

« Les joueurs qui ont déjà participé à des matchs avec moi ont montré de bonnes choses et nous allons poursuivre avec eux. Mais la sélection reste ouverte à tous les bons joueurs qui viendront aider l'équipe à gagner les matchs. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents. Il y en a quelques-uns que nous suivons actuellement. »

Ces matchs amicaux en mars serviront de premier test pour Corentin Martins après sa reconduction et sa reprise de fonction. « L'objectif est de gagner le maximum de matchs. Nous allons essayer d'améliorer nos prestations sur le terrain (...) et nous devons progresser sur les conditions de déplacement, en offrant davantage de confort aux joueurs afin qu'ils puissent être performants sur le terrain », a précisé le technicien.

Concernant les joueurs qui avaient déserté lors du stage à Orléans l'an passé en raison de primes impayées, le président de la fédération a souligné que « les joueurs devraient réagir en tant que responsables, dans l'intérêt commun, pour défendre les couleurs nationales. Le coach devrait, de son côté, solliciter non seulement les professionnels sur le terrain mais surtout ceux ayant la bonne mentalité. »