Madagascar: RDJ Mozika - Reko et Denise sacrés artistes de l'année

La 21e édition de RDJ Mozika, organisée le 21 février au N Convention du Novotel Ivandry, a couronné Reko et Denise artistes de l'année.

La musique malgache a célébré ses figures les plus marquantes lors de la 21e édition de RDJ Mozika, tenue samedi dernier au N Convention du Novotel Ivandry. Organisée par RDJ 96.6 FM avec le soutien d'Orange Madagascar, la cérémonie a récompensé les artistes qui ont marqué l'année à travers 22 catégories, tout en proposant des prestations scéniques en direct.

Les distinctions majeures ont consacré Reko artiste masculin de l'année et Denise artiste féminine de l'année. Pour la grande diva, il s'agit d'un troisième sacre dans cette catégorie, confirmant la constance de son succès et son influence durable sur la scène musicale nationale.

La soirée a également été marquée par des performances variées. Tanjona Randrianarivelo et Melky ont interprété en duo le titre Tafiako. Denise a présenté Soma en remix Matoky Zagnahary, accompagnée de danseurs. Mage 4 a livré Taratasy farany. Ceasar a enchaîné Milliards ainsi que Mampanota, avec danseurs et choeurs, avant de partager la scène avec Ngiah Tax Olo Fotsy sur Mampanota.

Évolution notable

Parmi les lauréats des différentes catégories figurent Ayam en pop ballade féminin avec Eto ihany, Mage 4 en rock avec Ao ihany ve Ianao ?, LohArano en rock mavesatra avec Mpaka taova, Tanjona Randrianarivelo en pop ballade masculin avec Mbola eto aho izao, ainsi que Tikirikitry de Dadi Love en variété mihetsika masculin. Basta Lion et D-Lain ont été distingués en modern dancehall avec Validé, Jhonnito en tropical avec Agnaty Foko Fitiavako anao, Njara Marcel en chill avec Hisidina, et Ceasar avec Ngiah Tax Olo Fotsy en variété mihetsika collab group pour Mampanota.

La catégorie urban tropical a récompensé Ckycky, Majesty et Rim-Ka pour Number One, tandis que Maman'i Tsôlôlô s'est imposée en musique vivante avec Zahay Zanaka Sakalava. Anatal a été primé en afrobeat avec 6 000 euros et Lowis a reçu le trophée de la révélation.

Cette édition se distingue par une évolution notable dans l'attribution des récompenses. Alors que les précédentes années mettaient notamment en avant un titre de l'année, ce palmarès a choisi de désigner plusieurs artistes de l'année, valorisant davantage les parcours et la régularité artistique.

À travers cette nouvelle édition, RDJ Mozika confirme son rôle de plateforme majeure de reconnaissance et de valorisation des talents malgaches, en mettant en lumière aussi bien les artistes confirmés que les nouvelles générations.